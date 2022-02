Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: la finale sarà Finlandia-Russia

Saranno Finlandia e Russia a contendersi la medaglia d’oro nella 25esima edizione del torneo olimpico di hockey su ghiaccio. L’inedita finale andrà in scena domenica alle ore 05:10 al National Indoor Stadium di Pechino.

La Finlandia si assicura la possibilità di potersi battersi per il titolo, mai conquistato nella sua storia, prevalendo in semifinale per 2-0 sulla sorprendente e combattiva Slovacchia. La selezione nordica passata in vantaggio al 15:58 con Sakari Manninen, pronto a ribadire in rete una sua precedente conclusione respinta da Patrik Rybar, deve attendere la realizzazione a porta vuota di Harri Pesonen a 39’’ dalla fine per mettere al sicuro il quinto successo in altrettanti impegni sostenuti. Per la Finlandia, medaglia d’argento a Calgary nel 1988 a seguito della piazza d’onore conseguita alle spalle dell’Unione Sovietica nel Final Round, si tratta del secondo approdo all’atto conclusivo del torneo. Nel 2006 a Torino i “Leoni” cedettero, infatti, in finale alla Svezia per 3-2.

La rappresentativa nazionale diretta da Jukka Halonen se la dovrà ora vedere con i campioni olimpici in carica della Russia riusciti nella seconda semifinale ad avere la meglio sulla Svezia per 2-1 agli shootout. Soluzione resasi necessaria dopo l’1-1 maturato al termine dei tempi supplementari. La selezione russa passata a condurre in avvio di periodo centrale (20:15) con una pregevole iniziativa personale di Anton Slepyshev si vede raggiungere nel terzo tempo da quella scandinava a segno al 46:22 con tap-in di Anton Lander sugli sviluppi di una deviazione sotto porta di Henrik Tommernes respinta da Ivan Fedotov. A decidere la sfida, caratterizzata da un sostanziale equilibrio, è ai rigori una trasformazione di Arseni Gritsyuk al terzo tentativo a oltranza dopo il 2-2 registrato nella serie da cinque. La Svezia si dovrà accontentare di lottare domani (ore 14:10) per il bronzo contro la Slovacchia.

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio

PLAYOFF

Slovacchia vs Germania 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)

Danimarca vs Lettonia 3-2 (1-1; 1-1; 1-0)

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-4 (1-2; 0-1; 1-1)

Canada vs Cina 7-2 (2-1; 3-1; 2-0)

QUARTI DI FINALE

Finlandia vs Svizzera 5-1 (2-0; 1-1; 2-0)

Stati Uniti vs Slovacchia 2-3 SO (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 0-1)

Russia vs Danimarca 3-1 (1-0; 1-1; 1-0)

Svezia vs Canada 2-0 (1-0; 0-0; 1-0)

SEMIFINALI

Finlandia vs Slovacchia 2-0 (1-0; 0-0; 1-0)

Russia vs Svezia 2-1 SO (0-0; 1.0; 1-1; 0-0; 1-0)

FINALI

3°/4° posto: Svezia vs Slovacchia (sabato 19 febbraio, ore 14:10)

1°/2° posto: Finlandia vs Russia (domenica 20 febbraio, ore 05:10)