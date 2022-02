Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: trionfa la Finlandia

La Finlandia si laurea per la prima volta nella sua storia campione olimpica di hockey su ghiaccio: la rappresentativa nazionale diretta da Jukka Halonen completa l’en plein di vittorie (sei su sei) nella venticinquesima edizione della prestigiosa competizione sconfiggendo in rimonta la Russia per 2-1 nella finalissima del torneo andata in scena al National Indoor Stadium di Pechino.

I “Leoni” conquistano l’oro ribaltando con una rete dalla distanza di Ville Pokka (23:28) e con una deviazione vincente di Hannes Björninen sugli sviluppi di una conclusione di Marko Anttila (40:31) l’iniziale svantaggio determinato da una realizzazione in superiorità numerica di Mikhail Grigorenko (07:17). Meritevole di essere sottolineata anche la prestazione offerta tra i pali della selezione nordica da Harri Säteri. Non riesce alla Russia di bissare il trionfo ottenuto quattro anni prima a Pyeongchang.

Nella giornata di ieri la sorprendente Slovacchia, trascinata da una doppietta del diciassettenne Juraj Slafkovsky (MVP e capocannoniere del torneo con 7 reti), si è assicurata una storica medaglia di bronzo prevalendo con un perentorio 4-0 sulla Svezia nella finale di consolazione.

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: i risultati

PLAYOFF

Slovacchia vs Germania 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)

Danimarca vs Lettonia 3-2 (1-1; 1-1; 1-0)

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-4 (1-2; 0-1; 1-1)

Canada vs Cina 7-2 (2-1; 3-1; 2-0)

QUARTI DI FINALE

Finlandia vs Svizzera 5-1 (2-0; 1-1; 2-0)

Stati Uniti vs Slovacchia 2-3 SO (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 0-1)

Russia vs Danimarca 3-1 (1-0; 1-1; 1-0)

Svezia vs Canada 2-0 (1-0; 0-0; 1-0)

SEMIFINALI

Finlandia vs Slovacchia 2-0 (1-0; 0-0; 1-0)

Russia vs Svezia 2-1 SO (0-0; 1.0; 1-1; 0-0; 1-0)

FINALI

3°/4° posto: Svezia vs Slovacchia 0-4 0-0; 0-2; 0-2)

1°/2° posto: Finlandia vs Russia 2-1 (0-1; 1-0; 1-0)

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: l’All-Star Team

Portiere: Patrik Rybar (Slovacchia).

Difensori: Mikko Lehtonen (Finlandia) e Yegor Yakovlev (Russia).

Attaccanti: Juraj Slafkovsky (Slovacchia), Sakari Manninen (Finlandia) e Lucas Wallmark (Svezia).

MVP: Juraj Slafkovsky (Slovacchia).

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: la classifica finale

01. Finlandia

02. Russia

03. Slovacchia

04. Svezia

05. Stati Uniti

06. Canada

07. Danimarca

08. Svizzera

09. Repubblica Ceca

10. Germania

11. Lettonia

12. Cina

Torneo olimpico di hockey su ghiaccio: l’albo d’oro

9 titoli: Canada

7 titoli: Unione Sovietica

2 titoli: Stati Uniti e Svezia

1 titolo: Atleti Olimpici della Russia, Gran Bretagna, Finlandia, Repubblica Ceca e Squadra Unificata