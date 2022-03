Alps Hockey League, Master Round: lo Jesenice raggiunge ai quarti l’Asiago

L’Acroni Jesenice, seguendo l’esempio della capolista Migross Supermercati Asiago, si guadagna l’accesso diretto ai quarti di finale della Alps Hockey League con un turno d’anticipo sul termine della seconda fase. La compagine slovena allunga a tre la striscia di successi consecutivi andando a imporsi in trasferta per 4-3 sull’Sportiva Ghiacci Cortina Afro.

La formazione ampezzana, a seguito del quarto ko nelle ultime cinque gare interne e della contemporanea affermazione per 3-2 ottenuta sul proprio ghiaccio dagli austriaci del Lustenau a spese del Rittner Buam, vede ridursi sensibilmente le possibilità di approdo immediato ai playoff. A sessanta minuti dalla fine il Cortina, scivolato in quinta posizione, si ritrova, infatti, a due lunghezze dalla squadra del Vorarlberg ed a tre dai vicecampioni d’Italia del Renon prossimi avversari degli “Scoiattoli” a Collalbo. Il quadro dei risultati della penultima giornata è completato dall’ininfluente vittoria per 7-4 conseguita ad Alba di Canazei dalla scudettata Asiago (matematicamente vincitrice del Master Round prima di scendere in pista) sui Fassa Falcons da tempo certi di dover affrontare il turno preliminare.

Alps Hockey League, Master Round

I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

S.G. Cortina Afro (Ita) vs HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 3-4 (0-1; 2-2; 1-1)

SHC Fassa Falcons (Ita) vs Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 4-7 (1-2; 2-3; 1-2)

EHC Lustenau (Aut) vs Rittner Buam (Ita) 3-2 (1-0; 1-1; 1-1)

LA CLASSIFICA

1. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 27

2. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 19

3. Rittner Buam (Ita) 16

4. EHC Lustenau (Aut) 15

5. S.G. Cortina Afro (Ita) 13

6. SHC Fassa Falcons (Ita) 1

Formula: le prime quattro squadre classificate al termine del Master Round si qualificano direttamente per i quarti di finale dei playoff. La quinta e la sesta affronteranno nel turno preliminare le terze classificate dei due gironi del Qualification Round.

IL PROSSIMO TURNO (sabato 5 marzo, ore 19:00)

Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) vs EHC Lustenau (Aut)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) vs SHC Fassa Falcons (Ita)

Rittner Buam (Ita) vs S.G. Cortina Afro (Ita)