Hockey su ghiaccio: Rögle Ängelholm campione d’Europa al debutto

Gli svedesi del Rögle BK Ängelholm, mai trionfatori in patria in 72 anni di storia, si aggiudicano alla loro prima partecipazione la settima edizione della Champions Hockey League prevalendo sui finlandesi del Tappara Tampere per 2-1 nella finale dei playoffs disputata davanti al proprio pubblico in virtù del miglior record stagionale di vittorie fatto registrare nel corso del torneo rispetto agli avversari.

A decidere, in una Catena Arena tutta esaurita, l’atto conclusivo della massima competizione continentale di hockey su ghiaccio è una doppietta di Daniel Zaar. La ventisettenne ala destra di Helsingborg, tornato (in prestito dai russi del Torpedo Nizhny Novgorod) soltanto un paio di settimane fa al Rögle BK Ängelholm con cui aveva nella passata stagione perso contro il Växjö Lakers la prima storica finale per il club della Svenska hockeyligan (SHL) va a segno al 2:53 sugli sviluppi di un’incursione centrale di Anton Bengtsson e al 29:22 in situazione di powerplay servito da Oskar Stål Lyrenäs. Al decisamente più blasonato Tappara Tampere, riuscito al sesto tentativo ad approdare alla sfida per il titolo, non basta la rete realizzata da Waltteri Merelä al 44:23. Per la Svezia si tratta del sesto trionfo nella manifestazione.

Frederik Tiffels, 26enne attaccante tedesco dell’EHC Red Bull Monaco, viene eletto con 14 punti (8 reti e 6 assist all’attivo) MVP del torneo mentre la 35enne ala destra statunitense Ryan Lasch dei campioni uscenti svedesi del Frölunda HC Göteborg, presente in tutte le edizioni e detentore del maggior numero di reti e assist nella storia della Champions Hockey League, si laurea capocannoniere con 18 punti (4 reti e 14 assist).

Hockey su ghiaccio: Champions Hockey League 2021-22

Ottavi di finale

HC Friburgo-Gottéron (Sui) vs EHC Red Bull Monaco (Ger) and. 2-4; rit. 2-3

HC Bolzano (Ita) vs Lukko Rauma (Fin) and. 1-3; rit. cancellato

Växjö Lakers (Swe) vs Tappara Tampere (Fin) and. 2-2; rit. 2-4

Dragons de Rouen (Fra) vs EHC Red Bull Salisburgo (Aut) and. 3-0; rit. 1-3

ZSC Lions Zurigo (Sui) vs Rögle BK Ängelholm (Swe) and. 3-4; rit. 1-3

Skellefteå AIK (Swe) vs HC Sparta Praga (Cze) and. 1-3; rit. 2-1

Adler Mannheim (Ger) vs Frölunda HC Göteborg (Swe) and. 1-10; rit. 1-4

EC KAC Klagenfurt (Aut) vs Leksands IF (Swe) and. 4-0; rit. 1-8

Quarti di finale

EHC Red Bull Monaco (Ger) vs Lukko Rauma (Fin) and. 2-2; rit. 2-1 (OT)

Tappara Tampere (Fin) vs Dragons de Rouen (Fra) and. 3-3; rit. 4-0

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs HC Sparta Praga (Cze) and. 5-2; rit. 1-3

Frölunda HC Göteborg (Swe) vs Leksands IF (Swe) and. 5-2; rit. 3-3

Semifinali

EHC Red Bull Monaco (Ger) vs Tappara Tampere (Fin) cancellate

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs Frölunda HC Göteborg (Swe) and. 5-3; rit. 3-1

Finale

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs Tappara Tampere (Fin) 2-1 (1-0; 1-0; 0-1)

Hockey su ghiaccio: Champions Hockey League, vittorie per club

4 titoli: Frölunda Hockey Club (Svezia).

1 titolo: JYP Jyväskylä (Finlandia), Luleå Hockeyförening e Rögle BK Ängelholm (Svezia).