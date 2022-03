Pallamano Serie A: Eppan-Carpi 29-34, primo successo del 2022 per i bianconeri

Nel recupero del quattordicesimo turno del massimo campionato di pallamano il Carpi, dando seguito al pareggio esterno in rimonta contro il Cassano Magnago, consegue nel delicato confronto diretto contro lo Sparer Eppan una convincente quanto preziosa affermazione in trasferta per 34-29. Il primo successo del 2022 consente alla compagine emiliana, attualmente in piena zona play-out con i suoi 9 punti all’attivo, di ridurre infatti a quattro lunghezze il divario dalla zona salvezza coincidente con il quintultimo posto. Posizione al momento occupata, oltre che dallo Sparer Eppan (incappato nel quinto ko nelle ultime sei gare), anche dal Cassano Magnago.

La Pallamano Carpi, dopo un promettente avvio (8-5 al 12’ con una realizzazione di Kasa), subisce il ritorno dei padroni di casa. I leoni riescono, infatti, al 21’ a mettere per la prima (e unica) volta la testa avanti nel corso del match (12-11) grazie a una rete di Stankovic. Gli ospiti non si scompongono: la formazione guidata da Davide Serafini con un perentorio parziale di 6-1, completato da una segnatura di Sortino, ribalta il risultato a proprio favore volando in apertura di ripresa sul 17-13. Nel prosieguo i bianconeri, dopo aver toccato anche il +7 in un paio di circostanze (24-17 al 40’ e 28-21 al 46’), non incontrano soverchi problemi nell’arginare i tentativi di rimonta dello Sparer Eppan arrivato al massimo a -4.

Tra i vincitori sono da evidenziare in modo particolare le prestazioni offerte dall’estremo difensore croato Jan Jurina e dall’ala destra Francesco Ceccarini autore di 11 reti. Sempre tra i bianconeri si registra un apporto offensivo di rilievo anche da parte dei terzini Josip Marsan e Kreshnik Kasa a segno sette volte a testa. Identico bottino per Uros Lazarevic miglior realizzatore sul versante opposto.

Pallamano Serie A: Sparer Eppan vs Carpi 29-34 (13-16)

Sparer Eppan: Raffl, Bortolot; Oberrauch 4, Sljiepcevic 4, Singer 1, A. Pircher, Brantsch 4, Wiedenhofer, M. Pircher, Starcevic 5, Lazarevic 7, Santinelli, Sepp, Stankovic 4, Morandell. All.: Miljian Gagovic.

Carpi: Jurina, Bonacini; Rossi, Pieracci 1, Marsan 7, Segapeli, Soria, Haj Frej, Ben Hadj 1, Serafini 1, Eric 1, Kasa 7, Beltrami 3, Sortino 2, Boni, Ceccarini 11. All.: Davide Serafini.

Arbitri: Fabio Bocchieri e Nicola Scavone.

Tiri dai 7 metri: Sparer Eppan 2/2; Carpi 5/6.