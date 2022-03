Pallanuoto femminile, Europei 2022: completato il quadro delle partecipanti

Il quadro delle dodici Nazionali che prenderanno parte alla diciannovesima edizione dei Campionati Europei di pallanuoto femminile, in programma alla Spaladium Arena di Spalato dal 27 agosto al 10 settembre, è ora completo. Le ultime selezioni a garantirsi la partecipazione alla massima rassegna continentale sono state Israele e Francia rispettivamente prima e seconda classificata nel Gruppo C andato in scena a Gżira (Malta).

Gli altri tornei di qualificazione avevano visto nel Gruppo A di Bucarest la Germania precedere la Romania e nel Gruppo B di Zrenjanin la Grecia chiudere davanti alla Serbia. Già certe della loro presenza agli Europei 2022 erano, oltre alla Croazia paese ospitante, la Spagna, la Russia, l’Ungheria, i Paesi Bassi e l’Italia terminate nell’ordine nei primi cinque posti a Budapest 2020. Le dodici rappresentative nazionali saranno nel sorteggio previsto per il 23 aprile suddivise in due raggruppamenti da sei squadre ciascuno. Le prime quattro classificate di ogni gruppo si qualificheranno per i quarti di finale.

Pallanuoto femminile, qualificazioni Europei 2022

GRUPPO A (Bucarest, Romania)

I risultati

Ucraina vs Slovacchia 5-17

Romania vs Irlanda 15-4

Slovacchia vs Germania 4-12

Irlanda vs Ucraina 8-8

Germania vs Ucraina 15-6

Slovacchia vs Romania 8-9

Irlanda vs Germania 2-25

Romania vs Ucraina 17-9

Slovacchia vs Irlanda 22-9

Germania vs Romania 11-4

La classifica

1. Germania* 12

2. Romania* 9

3. Slovacchia 6

4. Ucraina 1

5. Irlanda 1

* Qualificata alla fase finale.

GRUPPO B (Zrenjanin, Serbia)

I risultati

Serbia vs Grecia 8-24

Turchia vs Belgio 23-9

Turchia vs Grecia 7-25

Svizzera vs Belgio 14-7

Serbia vs Svizzera 17-11

Grecia vs Belgio 33-2

Serbia vs Belgio 19-7

Svizzera vs Turchia 8-5

Svizzera vs Grecia 7-22

Serbia vs Turchia 22-4

La classifica

1. Grecia* 12

2. Serbia* 9

3. Svizzera 6

4. Turchia 3

5. Belgio 0

* Qualificata alla fase finale.

GRUPPO C (Gżira, Malta)

I risultati

Portogallo vs Israele 5-15

Malta vs Francia 4-23

Israele vs Francia 13-10

Malta vs Portogallo 4-6

Francia vs Portogallo 12-7

Malta vs Israele 6-19

La classifica

1. Israele* 9

2. Francia* 6

3. Portogallo 3

4. Malta 0

* Qualificata alla fase finale.