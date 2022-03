Pallanuoto Serie A1, girone scudetto: il Telimar Palermo ferma sul pari l’AN Brescia

Il Telimar Palermo, nella sua marcia d’avvicinamento all’attesa finale d’andata di LEN Euro Cup di pallanuoto in programma sabato prossimo in casa contro gli spagnoli del Sabadell, trae indicazioni piuttosto rassicuranti dall’anticipo del terzo turno del girone scudetto della Serie A1 disputato contro l’AN Brescia: la formazione diretta da Marco Gu Baldineti, nella ritrovata piscina Olimpionica del capoluogo siciliano, consegue, infatti, con caparbietà un pareggio per 9-9 contro i campioni d’Italia dell’AN Brescia. Il risultato di parità consente alla compagine lombarda, salita in classifica a 38 punti all’attivo, di ridurre, almeno per il momento, a quattro le lunghezze di ritardo della capolista Pro Recco e portare a sei quelle di vantaggio sulla Pallanuoto Trieste raggiunta al terzo posto proprio da quella siciliana. Nel prossimo turno, in programma sabato 19 marzo, il Telimar Palermo riceverà la visita della prima della classe mentre l’AN Brescia sarà di scena in trasferta contro la Rari Nantes Savona.

Cronaca

Il confronto vede i padroni di casa portarsi all’11:42 sul 4-2 completando con una rete di Irving un parziale favorevole di 3-0. Nel prosieguo del secondo tempo il divario tra le due contendenti si mantiene inalterato ((6-4(). La situazione muta sensibilmente dopo l’intervallo lungo. Nel terzo periodo l’AN Brescia, grazie a una difesa attenta e ad un’efficace gestione delle situazioni di superiorità numerica, riesce, infatti, a ribaltare la situazione a proprio favore (8-6) con un perentorio break di 4-0. In avvio di ultima frazione (25:23) Basic pone fine al digiuno offensivo del Telimar Palermo protrattosi per 10’ e 39’’. Gli ospiti ristabiliscono però prontamente le distanze (9-7) andando a segno al 26:16 con Renzuto Iodice con l’uomo in più. La squadra dell’Addaura non ha però nessuna intenzione di arrendersi. Turchini accorcia le distanze al 32:08 e l’ottimo Basic con un gran tiro dalla distanza pareggia i conti a 19’’ dal termine. Nell’ultimo attacco i “leoni” non riescono a sfruttare una superiorità numerica.

Alessandro Bovo, tecnico dei campioni d’Italia, commenta: “Ho visto una squadra fisicamente appesantita. Abbiamo iniziato male e poi l’abbiamo rimessa in piedi ma loro nel finale sono stati bravi. Sono arrabbiato con me stesso per l’espulsione perché sono uscito dalla partita. Sicuramente loro erano più in condizione di noi, ma ora torneremo al lavoro subito per migliorare”.

Pallanuoto Serie A1: tabellino di Telimar Palermo-AN Brescia 9-9 (2-2; 4-2; 0-4; 3-1)

Telimar Palermo: Nicosia, Del Basso 1, Turchini 1, Di Patti, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali 1, Lo Cascio, Irving 3, Lo Dico, Basic 3, Washburn. All.: Marco Gu Baldineti.

AN Brescia: Tesanovic, Dolce 2, Presciutti 2, Constantin Bicari, Lazic 3, Vapenski, Renzuto Iodice 2, T. Gianazza, Alesiani, Luongo, Di Somma, Gitto, M. Gianazza. All.: Alessandro Bovo.

Arbitri: Filippo Gomez e Armando Petronilli. Delegato FIN: Giovanni Del Bosco.

Usciti per raggiunto limite di falli: Costantin Bicari (B) nel terzo tempo e Occhione (T) nel quarto tempo. Espulso il tecnico Bovo (B) per proteste nel terzo tempo.

Superiorità numeriche: Telimar Palermo 2/9; AN Brescia 6/10. Rigori: Telimar Palermo 0/0; AN Brescia 1/1.