Ungheria-Italia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Mondiali pallanuoto maschile

Questa sera alle ore 21 a Budapest si disputerà il match Ungheria-Italia, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile; gli azzurri del ct Sandro Campagna hanno terminato la Pool C al secondo posto, che li ha costretti a giocare l’ottavo di finale contro l’Australia, sconfitta facilmente per 17-6. I magiari invece grazie al successo nella Pool A a punteggio pieno, si sono qualificati direttamente ai quarti; chi avrà la meglio nella sfida odierna, in semifinale (venerdì 1 luglio, ore 16), affronterà la vincente dell’incontro Grecia-Stati Uniti.

Dove vedere Ungheria-Italia in tv e streaming

L’incontro Ungheria-Italia (inizio ore 21) sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.55: la telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e con il commento tecnico dell’ex giocatore Francesco Postiglione. Ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming (gratuito) su RaiPlay, tramite pc, smartphone e tablet.

