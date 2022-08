Dove vedere Europei Nuoto 2022: streaming gratis e diretta TV Rai o Sky Sport?

Da giovedì 11 agosto a domenica 21 agosto nell’impianto del Foro Italico (Roma) si disputeranno i Campionati europei di Nuoto che vedranno la presenza di 58 nuotatori convocati dal Direttore Tecnico Cesare Butini: 34 uomini e 24 donne, con i gradi di capitano affidati a Fabio Scozzoli. tra cui spiccano i nomi delle stelle Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Thomas Ceccon, Chiara Pellacani, tutti con ottime possibilità di vincere una medaglia.

La Nazionale azzurra l’anno scorso ai Mondiali di Budapest conquistò cinque medaglie d’oro, nove argenti e tredici bronzi tra le corsie (27 in totale), con cinquantadue presenze in finale, undici record italiani e trentuno primati personali.

Dove vedere Europei Nuoto 2022 in tv e streaming

I Campionati europei di Nuoto saranno visibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport: il palinsesto prevede che le batterie del mattino saranno visibili su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e ch. 227 del decoder Sky), mentre la sessione pomeridiana con semifinali e finali sarà visibile su Rai 2. Presente ormai l’affiatata coppia formata da Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con il primo in telecronaca e il secondo per il commento tecnico.

La rassegna continentale si potrà seguire anche su Sky Sport e più precisamente su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch.204). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Alle telecronache si alterneranno, invece, Riccardo Re, Niccolò Omini, Federica Zambon e Luigi Vaccariello, mentre per i commenti tecnici saranno presenti Cristina Chiuso, Costanza Fiorentini e Tommaso Rinaldi.