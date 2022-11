Minnesota Vikings-New England Patriots in streaming e in diretta TV, dove vedere NFL Football Americano?

daz

Questa notte, per il giorno del ringraziamento, alle ore 2:30 italiane si terrà la gara di NFL Minnesota Vikings-New England Patriots al U.S. Bank Stadium di Minneapolis. La squadra di casa nell’ultima partita ha inciampato malamente contro i Dallas Cowboys per 3-40, ponendo fine ad una striscia di 7 vittorie consecutive: per lei, fino ad ora in questa stagione, 8 vittorie e 2 sole sconfitte posizionandosi in seconda posizione nella National Football Conference. Storia diversa invece per i Patriots, reduci da 3 vittorie e con un record di 6-4, sostando in settima posizione nell’American Football Conference.

Le due compagini non si incontravano dal 2 dicembre del 2018, ai tempi i Patriots trionfarono per 24-10. Per trovare l’ultima vittoria dei Vikings sui Patriots, dobbiamo andare a ritroso di 22 anni, al 17 Settembre 2000.

Dove vedere Minnesota Vikings-New England Patriots?

La partita Minnesota Vikings-New England Patriots, in concomitanza con il Thanksgiving Day, sarà visibile in diretta TV con telecronaca italiana (commento a cura di Vezio Orazi, Antonio Maggiora Vergano e Sergio Scoppetta) su RAI 2 a partire dalle 2:30 ore italiane. La partita sarà visibile anche in streaming su DAZN, per seguirla basta registrarsi e sottoscrivere uno degli abbonamenti che vi verranno offerti.