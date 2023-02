Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Super Bowl

Nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 febbraio (ore 00.15 italiane) allo “State Farm Stadium” di Glendale (Arizona) si disputerà la 57.a edizione del Super Bowl che vedrà protagonisti Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles con le due squadre che nella regular season sono state le migliori nelle rispettive Conference.

Nella post season i Chiefs hanno sconfitto i Jacksonville (27-20) e Cincinnati (23-20), mentre gli Eagles hanno avuto la meglio sui New York Giants (38-7) e San Francisco Giants (31-7). Sono solamente nove i precedenti tra le due franchigie, con Kansas avanti per 5-4 e vittoriosa nelle ultime tre sfide, tra cui quella della stagione scorsa (week 4, 10 ottobre 2021)quando si imposero per 42-30.

Attiva DAZN a 20.99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio

Dove vedere Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles in tv e streaming

Il Super Bowl sarà visibile in chiaro, a partire dalle 00.15 su Rai 2 (lo scorso anno era stato trasmesso in diretta su Rai 1) compreso sullo streaming gratuito su Rai Play. Telecronaca fu affidata a Vezio Orazi e a James Brockman “Brock” Olivo, ex giocatore NFL, ex CT della nazionale italiana.

La partita si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN (collegamento a partire dalle ore 23.55) per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Commento di Matteo Gandini, Roberto Gotta, Federico Pasquini, Matteo Pella e Giorgio Tavecchio. Attiva Ora/Abbonati ora DAZN.