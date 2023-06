Novi Beograd-Pro Recco, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Champions League

Questa sera alle ore 21 allo “Sportski Centar Voždovac na Banjici” di Belgrado, si disputerà il match Novi Beograd-Pro Recco, valevole per la finale di Champions League di pallanuoto maschile.

Nei due turni ad eliminazione diretta la squadra serba ha eliminato i greci dell’Olympiakos per 13-11 e e gli spagnoli del Barceloneta per 12-10, mentre la squadra ligure ha avuto la meglio sugli ungheresi del Ferencvaros per 8-4 e sugli ellenici del Vouliagmeni per 12-8.

Ricordiamo che nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate sempre in finale e sempre a Belgrado e che ha visto la vittoria thrilling della Pro Recco 17-16 ai calci di rigore dopo il 13 pari dei tempi regolamentari (il magiaro Zalánki, miglior marcatore con cinque reti). Nei rispettivi campionati, sia Novi Beograd che Pro Recco, si sono laureati campioni e dunque chi avrà la meglio nella sfida odierna, bisserà il successo in campo Nazionale.

Dove vedere Novi Beograd-Pro Recco in tv e streaming

La finale di Champions League tra Novi Beograd-Pro Recco sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder), con telecronaca a cura di Daniele Barone, con il commento tecnico del CT della Nazionale maschile, Alessandro Campagna.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.