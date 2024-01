Slalom Flachau 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom Flachau. L'evento avrà luogo il 16 gennaio e vale come ventesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La slovacca Petra Vlhova si è imposta nell'edizione dello scorso anno.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 resta in Austria, dopo aver disputato due supergiganti e una discesa libera ad Altenmarkt Zauchensee. La ventesima gara stagionale sarà quindi lo slalom Flachau e si svolgerà (in notturna) sulla pista Hermann Maier: è in programma oggi martedì 16 gennaio, con la prima manche che è prevista per le ore 18.00 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 20.45.

Saranno sette le azzurre al cancelletto di partenza: Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler.

La statunitense Mikaela Shiffrin guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 430 punti: ne ha cinque di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova e ottanta sulla tedesca Lena Duerr. La leader della classifica generale (a quota 929) è sempre la fuoriclasse nordamericana, con 142 lunghezze di margine su Brignone e 180 sulla svizzera Lara Gut-Behrami.

Slalom Flachau 2023, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom Flachau sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST SLALOM FLACHAU

1-30

1 1991 GER DUERR Lena Head

2 1994 USA MOLTZAN Paula Rossignol

3 1995 USA SHIFFRIN Mikaela Atomic

4 1992 SWE HECTOR Sara Head

5 1991 SWE SWENN LARSSON Anna Head

6 1995 SVK VLHOVA Petra Rossignol

7 1997 CRO POPOVIC Leona Voelkl

8 1997 AUT LIENSBERGER Katharina Rossignol

9 1997 SLO SLOKAR Andreja Nordica

10 1997 AUT GALLHUBER Katharina Atomic

11 1995 AUT HUBER Katharina Fischer

12 1993 SLO BUCIK Ana Salomon

13 1998 CAN NULLMEYER Ali Atomic

14 1996 AUT TRUPPE Katharina Voelkl

15 1995 NOR HOLTMANN Mina Fuerst Atomic

16 1993 SUI GISIN Michelle Salomon

17 1997 AUT GRITSCH Franziska Head

18 2004 CRO LJUTIC Zrinka Rossignol

19 1999 SUI RAST Camille Head

20 1996 NOR STJERNESUND Thea Louise Rossignol

21 2002 SWE ARONSSON ELFMAN Hanna Rossignol

22 1992 CZE DUBOVSKA Martina Kaestle

23 1998 SUI MEILLARD Melanie Rossignol

24 1998 CAN SMART Amelia Atomic

25 1998 SUI GOOD Nicole Stoeckli

26 1999 ITA ROSSETTI Marta Head

27 1997 GER HILZINGER Jessica Head

28 2002 FRA POGNEAUX Chiara Rossignol

29 2000 USA HURT A.J. Head

30 2001 SLO DVORNIK Neja Fischer

31-74

31 2001 FRA LAMURE Marie Rossignol

32 1999 ITA DELLA MEA Lara Fischer

33 2005 SWE OEHLUND Cornelia Head

34 2003 GER AICHER Emma Head 2000

35 AUS HOFFMAN Madison Rossignol

36 2003 ITA SOLA Beatrice Rossignol

37 1997 ITA PETERLINI Martina Rossignol

38 2001 SWE BOSTROEM MUSSENER Moa Rossignol

39 1995 SWE ALPHAND Estelle Head

40 1996 SUI STOFFEL Elena Dynastar

41 1999 NOR MAARSTOEL Andrine Head

42 1993 GER FILSER Andrea Voelkl

43 2000 NOR WESTHOFF Bianca Bakke Atomic

44 1994 USA LAPANJA Lila Stoeckli

45 1996 NOR LYSDAHL Kristin Rossignol

46 2001 FRA CHEVRIER Marion Atomic

47 1999 FRA ESCANE' Doriane Rossignol

48 1993 GBR GUEST Charlie Fischer

49 1996 AUT SPORER Marie-Therese Atomic

50 2003 LAT GERMANE Dzenifera Head

51 2001 AUT HOERHAGER Lisa Voelkl

52 1997 ITA TSCHURTSCHENTHALER Vera Rossignol

53 2004 SUI MAECHLER Janine Head

54 1998 ITA LORENZI Lucrezia Rossignol

55 2000 AUT ASTNER Nina Fischer

56 2004 ITA MONDINELLI Emilia Salomon

57 2001 NED DERKS Kiara Kaestle

58 1998 JPN MAEDA Chisaki

59 1999 SWE HENNING Emelie Nordica

60 2006 ALB COLTURI Lara Blizzard

61 2001 SWE CEDER Liv Rossignol

62 2002 AND MIJARES RUF Carla

63 1999 LIE LINGG Charlotte Head

64 2003 SUI BRAENDLI Anuk Atomic

65 2001 FRA BRECHE Clarisse Rossignol

66 2002 HUN TOTH Zita Head

67 2005 NZL SMYTH Mikayla

68 2001 FRA LUGON-MOULIN Laurine Dynastar

69 2002 FRA McFARLANE Caitlin Rossignol

70 2003 JPN WATANABE Eren

71 1999 NOR KUFAAS Mariel Rossignol

72 1996 KOR GIM Sohui

73 1998 BEL VANREUSEL Kim Salomon

74 2005 KOR CHOI Taehee

VIDEO SECONDA MANCHE GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 929 punti

2. Federica Brignone (Italia) 787

3. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 749

4. Petra Vlhová (Slovacchia) 722

5. Sofia Goggia (Italia) 582

CLASSIFICA DI SPECIALITA'