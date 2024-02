Dove vedere Superbowl 2024, Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers: streaming gratis e diretta TV Mediaset, Rai o DAZN?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Superbowl, giunto alla 58.a edizione e che vedrà affrontarsi Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers. Teatro della sfida l'"Allegiant Stadium" di Paradise (Nevada), con calcio d'inizio alla ore 00.30 di lunedì 12 febbraio (le 15.30 locali).

Lunedì 12 febbraio alle ore 00.30 (in Italia, le ore 15.30 locali dell'11) si disputerà il Superbowl, giunto alla 58.a edizione e che vedrà affrontarsi Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers. Teatro della sfida l'"Allegiant Stadium" di Paradise (Nevada).

La squadra californiana hanno concluso la stagione con un record di 12–5, guadagnandosi la prima testa di serie nel tabellone della NFC. I 49ers hanno sconfitto nei playoff i Green Bay Packers nel Divisional Round e i Detroit Lions nella finale della NFC, nonostante fossero svantaggio per 24-7 (34-31 il finale). Sono all'ottavo Superbowl, con un parziale di cinque vittorie e due sconfitte.

La squadra del Missouri invece (quarta partecipazione all'atto finale nelle ultime cinque stagioni) ha terminato la regular season con 11-6 e si sono qualificati per la finalissima dopo avere battuto i Miami Dolphins nel turno delle wild card, i Buffalo Bills nel Divisional Round e i Baltimore Ravens testa di serie numero uno nella finale della AFC. Sesta apparizione in un Superbowl con un parziale di tre successi e due ko.

Il Superbowl tra Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers, (lunedì 12 febbraio, ore 00-30) sarà visibile in chiaro, gratis e per tutti da Mediaset con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.15 su Italia 1, subito dopo la trasmissione calcistica "Pressing". La sfida sarà visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sempre in modalità free. I commentatori saranno Federico Mastria, Gabriele Cattaneo e Alessandro Trabattoni.

L'ultimo atto del campionato NFL si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN, con telecronaca a cura di Matteo Gandini e Roberto Gotta. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.