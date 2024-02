Mondiali pallanuoto, il Settebello travolge il Kazakhistan al debutto. Ora il match-verità contro l'Ungheria

Debutto sul velluto per il Settebello di Sandro Campagna ai Mondiali di Doha, che daranno gli ultimi quattro pass per Parigi 2024. Kazakistan sconfitto 33-3, mercoledì la sfida già decisiva contro l'Ungheria, da vincere per il primo posto nel girone

Inizia come previsto con il piede giusto l’avventura del Settebello ai Mondiali di Doha. La nazionale italiana di pallanuoto ha travolto per 33-3 il Kazakhistan nella prima partita del girone eliminatorio, che comprende anche Romania e Ungheria. Match di fatto mai in discussione. Bravi i ragazzi di Sandro Campagna a non prendere sottogamba fin dall’avvio un avversario sì morbido, ma comunque con una buona esperienza internazionale, accumulata anche nel corso delle ultime Olimpiadi di Tokyo, chiuse dal Kazakistan all’11° posto, solo quattro posizioni più sotto rispetto al deludente risultato conseguito dal Settebello.

Doha 2024, Italia implacabile con il Kazakhistan: Cannella e Fondelli sugli scudi

Azzurri quindi subito concentrati e capaci di orientare la sfida già nel primo quarto, chiuso sul 6-1. A metà tempo è già 16-2, con cinque reti a testa realizzate dagli ispiratissimi Cannella e Fondelli. La seconda parte di gara si apre con una disattenzione della difesa italiana che favorisce il gol di Akhmetov, terzo ed ultimo per i kazaki. Poi per l’Italia ci saranno altre 17 realizzazioni. Cannella e Fondelli ancora protagonisti assoluti, con sette reti totali a testa a fine partita. Da segnalare anche i rigori trasformati da Iocchi Gratta, quest’ultimo a segno un’altra volta con una massima punizione, per poi sbagliarne una nel finale di gara. Insomma, un’ouverture da allenamento, in vista di una delle partite più importanti della storia recente del Settebello.

Mercoledì sfida all'Ungheria con vista sui Giochi: il Settebello non può fallire

Mercoledì, infatti, alle 18.30 ora italiana Presciutti e compagni si giocheranno contro l’Ungheria campione del mondo in carica il primo posto nel girone, fondamentale soprattutto in chiave Parigi 2024. L’Italia è infatti una delle grandi, insieme a Croazia, Montenegro e Serbia, ancora priva del pass per i Giochi, che andrà alle quattro semifinaliste del Mondiale. A patto ovviamente che tra esse non ci siano nazionali già qualificate. Il primo posto nel girone di Doha dà la qualificazione diretta per i quarti, mentre in caso di secondo posto bisognerà passare da un ottavo insidiosissimo contro una tra Serbia, Montenegro e Stati Uniti. L’Ungheria si presenterà però al completo dopo aver partecipato agli Europei di gennaio a Fukuoka, chiusi al quarto posto dopo la sconfitta contro l’Italia nella finale per il bronzo, con un gruppo giovane e sperimentale. L’Italia della pallanuoto maschile partecipa ai Giochi ininterrottamente dal 1948. Impensabile non esserci a Parigi.