Discesa libera Finali Saalbach 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, la discesa libera Finali Saalbach. L'evento avrà luogo il 23 marzo e vale come trentottesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Ilka Stuhec si è imposta nell'edizione dello scorso anno, disputata a Soldeu.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 è alle battute conclusive, in quel di Saalbach-Hinterglemm (Austria). La trentanovesima e ultima gara stagionale sarà dunque la discesa libera Finali Saalbach e si svolgerà nuovamente sulla pista Ulli Maier. E' in programma sabato 23 marzo, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 11.15.

Saranno quattro le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano. Alle fasi conclusive della CdM possono partecipare le prime venticinque della graduatoria di specialità (le infortunate non sono sostituibili), la Campionessa del Mondo juniores e tutte coloro che hanno realizzato almeno 500 punti.

Lara Gut-Behrami guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 369 punti: ne ha diciannove di vantaggio sull'infortunata Sofia Goggia e sessantotto su Stephanie Venier. La fuoriclasse elvetica ha già conquistato la classifica generale per la seconda volta in carriera (a quota 1716), con 164 lunghezze di margine su Brignone e 307 su Mikaela Shiffrin.

Discesa libera Finali Saalbach 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

La discesa libera Finali Saalbach sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST DISCESA LIBERA FINALI SAALBACH

1-

In attesa dell'ufficialità delle partenti

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. LARA GUT-BEHRAMI (Svizzera) 1716 punti

2. Federica Brignone (Italia) 1552

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1409

4. Sara Hector (Svezia) 922

5. Cornelia Huetter (Austria) 813

7. Sofia Goggia (Italia) 792 [infortunata]

CLASSIFICA DI SPECIALITA'