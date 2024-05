FC 24, quando arriva gratis sul Game Pass? La data

Manca sempre meno all'arrivo sul Game Pass di FC 24, che permetterà agli abbonati di scaricare il gioco gratis. La data esatta della sua uscita non è stata ancora pubblicata, ma pochi giorni fa è stato rilasciato gratuitamente ai possessori del PlayStation Plus.

Uscito ormai a settembre del 2023, la nuova iterazione calcistica targata Ea Sports ha cambiato nome in FC 24, portando una rivoluzione a livello di brand non indifferente. Non ha riscosso tanto successo, ma il gioco è pronto ad approdare gratis sul Game Pass per i possessori di console Xbox e di PC, ecco la possibile data. FC 24 è stato reso gratis per i possessori di abbonamento PlayStation Plus, e quindi giocabile per chi possiede una PS4 o una PS5. Ma non manca molto al suo arrivo anche sul Game Pass.

FC 24, in arrivo gratis sul Game Pass

Come detto, non c'è ancora una data precisa, ma analizzando le uscite delle scorse edizioni sul servizio in abbonamento presente per le console Xbox e per il Pc, manca pochissimo. L'anno scorso, FIFA 23 è stato pubblicato sul Game Pass il 16 maggio. e pertanto ci si aspetta un annuncio in tal senso anche per FC 24, che a questo punto potrebbe arrivare verso fine mese, o a inizio giugno. Mentre, sempre per fare un paragone, FIFA 22 è stato reso gratis il 23 giugno del 2022, quindi manca comunque poco all'arrivo di FC 24 sul Game Pass.