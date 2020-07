Atletica: l’Imperatore della Fastweb Cup di Rieti è Davide Re

In molti si aspettavano l’exploit sia di Tamberi che di Filippo Tortu, ma la vera stella dell’evento è stato il quattrocentista Davide Re, che stupisce se stesso e la sua allenatrice Chiara Milardi (la vera mente di questi risultati), cimentandosi in 2 gare insolite per lui, quali i 100 m e i 200 m piani, dove è riuscito a stabilire i suoi record personali sulle stesse distanze, con 10.47 sui 100 e 20.69 nei 200, migliorando cosi i suoi precedenti primati di 20.90 del 2019 e di 10.94 del 2017.

Questi crono confortanti sono il risultato del lavoro fatto sulla velocità nelle ultime due settimane, e adesso grazie a queste prove, il futuro medico potrà affrontare brillantemente il meeting di Savona del 16 luglio, dove tornerà a gareggiare sulla sua distanza ideale, i 400 metri.

Anche se ci saranno soltanto 10 giorni di preparazione specifica, l’atleta spera di arrivare intorno ai 45.40, per poi puntare tutto il 23 luglio , nuovamente a Rieti, in un altra distanza atipica, quale i 500 metri, in memoria del compianto e amatissimo Donato Sabia, morto ai primi di aprile per il maledetto covid19, e visto il suo stato di forma attuale, ci aspettiamo sul serio che scenda sotto i 60 secondi, proprio per ricordarlo ed onorarlo al meglio.

Sabia per quasi 29 anni ha detenuto il record mondiale su tale distanza con 1’00”8 (1984) e attualmente e’ nelle mani(anzi gambe) di Rudisha con 57”69.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici delle sue gare, l’atleta delle Fiamme Gialle, pur avendo vinto la batteria dei 100 m, non si è presentato al via nella finale degli stessi, per concentrarsi completamente sui 200 m, dove la sua corsa è sembrata più fluida, potente e fruttuosa e che gli ha permesso di vincere su Antonio Infantino, il quale ha chiuso in 20.95, terzo Manfredi in 21.32 e quarto la giovane speranza Benati con 21.73.

Nei 200 m femminili è stata buona la prova della Chigbolu, vincitrice con 23.88 su Elisabetta Vandi, che invece chiude in 24.82

” Filippo Tortu”

Ieri per Filippo l’importante era ripartire e di certo il 10.28 ottenuto nella prima batteria, non è male, considerando tutte le restrizioni che il covid ha comportato a tutti gli atleti e a lui stesso.

Come dichiara, Tortu, intervistato a fine gara, non è soddisfatto della sua prestazione, perché si sentiva un po’ legato; infatti il vero

handicap del velocista è stata la partenza, un po’ lenta rispetto a quelle che sono

le sue reali potenzialità, ma era ovvio che non potesse fare il grande tempo oggi, visto che questa manifestazione serviva solo a rompere il ghiaccio, e già dal 16 luglio a Savona, vedremo tutto un altro Filippo.

Per la cronaca la gara è stata vinta dal ghanese Sean Safo- Antwi in 10.29 (10.31 nella prima batteria), staccando ,quindi, di soli 2 centesimi, il sardo-brianzolo, che ha chiuso in 10.31. Terzo è giunto Chituru- Ali, autore di 10.44 (10.41 nella prima batteria).

Nei 100 metri femminili, invece, nulla da fare per Irene Siragusa(la quale vanta un personale di 11.21) che in 11.63, si è dovuta arrendere alla forza e alla potenza fisica della svizzera Del Ponte, che vince e convince con un piu’ che buono 11.35 (11.32 prima batteria).

Terza la Meon in 11.80 e quarta la Dosso in 11.84

Anche per la velocista con gli occhiali vale lo stesso discorso di Tortu, poiché è troppo presto per vederla al massimo della sua forma.

“Tamberi”

L’atleta marchigiano si aggiudica la manifestazione pur non brillando come ad Ancona, e chiude in 2.27, fallendo i tre tentativi, seppur di poco, a 2.31 e a fine gara dichiara che pur non essendo contento della sua performance, bisogna accettare il verdetto.

Ma non si può pretendere troppo da Gimbo, perché in queste due settimane, si è spremuto in ben 4 gare.

Nei 110 ostacoli, nella gara maschile, come da pronostico, vince il britannico Pozzi( la sua presenza al Guidobaldi e’ dovuta al fatto che vive e si allena in Italia, precisamente a Formia, e quindi non e’ stato soggetto alle restrizioni britanniche), in 13.44 su Lorenzo Perini, che chiude in 13.72, terzo Simonelli in 14.35.

Nei 100 femminili brilla la Bagliolo, che chiude entrambe le batterie in 12.93, la Di Lazzaro arriva seconda in 13.30, terza Guizzetti in 13.34.

Il ritorno di Andrew Hove”

Prima della Fastweb Cup la bella notizia è arrivata dal ritorno alle gare di Andrew Howe che una volta, prima dei molteplici infortuni, era considerato una sorta di erede di Carl Lewis.

Il reatino si è cimentato nel salto in lungo nel Trofeo Città di Rieti, svoltosi sempre al Guidobaldi e pur non avendo ottenuto una misura degna del suo nome con 7.66, lascia ben sperare di poter raggiungere quanto prima gli 8 metri.

Per chi non lo ricordasse Andrew vanta un’eccellente 8.47 all’ aperto e un ottimo 8.30 indoor, entrambi datati 2007.

Adesso speriamo con tutto il cuore che Howe, nonostante abbia 35 anni, possa tornare presto a regalare grandi soddisfazioni all’Italia e a se stesso e a scacciare definitivamente la maledizione degli innumerevoli infortuni che in questi ultimi 15anni lo hanno perseguitato.