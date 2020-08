Atletica, Diamond League Stoccolma: il programma completo e dove vedere la tappa in tv e streaming

Domani pomeriggio l’atletica leggera sbarcherà a Stoccolma (Svezia) dove sarà in programma la quarta tappa della Diamond League, che in questa stagione ha visto il suo calendario rivoluzionato a causa dell’emergenza Covid-19.

Si comincerà alle ore 15.05 con il salto in asta maschile, mentre l’ultima gara (1500 metri maschili) sarà poco prima delle ore 18; per i colori azzurri tanta attesa per Davide Re (400 metri) apparso in ottime condizioni fisiche e che non gareggia in una tappa di Diamond League dal luglio 2019 quando a Montecarlo arrivò quinto in 46.21. Molte aspettative anche per Luminosa Bogliolo che nei 110 hs vorrà a provare il record italiano (12.76) e le possibilità ci sono visto che la scorsa settimana a Turku (Finlandia) ha corso in 12.79 ad un solo centesimo dal suo personale.

Altri due atleti italiani presenti in terra svedese e tutte e due nel salto in lungo, ovvero Filippo Randazzo e Antonino Trio, specialità dove ricordiamo ci sarà la novità della “mini finale” a tre, prevista per il sesto turno di salti, dopo aver fatto classifica dei primi cinque turni.

Diamond League Stoccolma, il programma

15:05: Salto con l’asta maschile

15:05: Salto con l’asta femminile

15:09: Salto in alto femminile

15:14: Salto in lungo maschile

15:25: 100 metri ostacoli femminili

15:50: 400 metri ostacoli femminili

16:03: 400 metri ostacoli maschili

16:17: 100 metri femminili

16:27: 800 metri maschili

16:37: Lancio del disco maschile

16:42: Salto in lungo femminile

16:44: 400 metri femminili

16:55: 1500 metri femminili

17:10: 200 metri maschili

17:20: 800 metri piani femminili

17:37: 400 metri piani maschili

17:51: 1500 metri piani maschili

Diamond League, diretta tv e streaming

Il meeting di Stoccolma, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 382 del digitale terrestre) a partire dalle ore 16, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e il commento tecnico all’ex atleta Stefano Baldini.

Per gli abbonati di Sky, il meeting svedese sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.