Jacobs: “Lo ius soli non mi interessa”

Jacobs vuole evitare di parlare di politica e dello ius soli. Ad un’intervista concessa al Foglio ha dichiarato che la politica lo interessa poco e di pensare soltanto a fare l’atleta. Il neo campione olimpico, tuttavia è italiano visto che è nato da madre italiana. Secondo la legge del nostro Paese chi ha un genitore italiano anche se vive all’estero, può ottenere la cittadinanza senza alcun problema

Jacobs: “Non sono preparato sullo ius soli…”

Il centometrista, ai giornalisti, ha affermato: “Faccio l’atleta. Voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista.Non mi interessa, non sono preparato. Non voglio essere usato. Sono ignorante in materia, e francamente questa roba mi interessa il giusto. Sono arrivato lunedì sera. Non ho letto nulla su questo argomento. Direi cose per accontentare o scontentare qualcuno”. La sua vittoria delle due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Giappone ha riacceso le polemiche intorno allo ius soli. Ormai appare lampante come la normativa in materia sia ampiamente superata e che il Parlamento debba intervenire al più presto. L’Italia dello sport che si è vista ai Giochi a Cinque Cerchi è un’Italia multiculturale in cui gli atleti sono apparsi ampiamente integrati, e non si spiega come alcuni di essi non abbiano la cittadinanza pur essendo, nella sostanza, italiani da lungo tempo.