Olimpiadi di Tokyo: battuto il record assoluto di medaglie con l’oro di Palmisano nella 20 km femminile

Olimpiadi di Tokyo 2020: è record per l’Italia! Stamattina Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’oro numero 8 per il nostro Paese, la numero 37 del medagliere italiano. Ciò ha consentito di battere il miglior risultato in assoluto che reggeva dalle Olimpiadi di Roma del 1960. L’impresa della marciatrice entra di diritto nella storia, ed è destinata a non essere dimenticata tanto facilmente.

Olimpiadi di Tokyo 2020: Antonella Palmisano vince la 20 km di marcia femminile

Antonella Palmisano non poteva trovare modo migliore per festeggiare il suo compleanno. Nel giorno in cui compie 30 anni si è laureata, infatti, campionessa olimpica nella marcia femminile 20 km. L’atleta pugliese è arrivata davanti alla colombiana Arenas e alla cinese Liu. La marciatrice nativa di Mottola, ha conquistato la prima storica medaglia d’oro per l’italia in questa disciplina. Nelle precedenti edizioni delle Olimpiadi il risultato massimo raggiunto è stato l’argento a Pechino 2008 di Elisa Rigaudo, nella 20 km. Il gradino più alto del podio ottenuto, le ha consentito di sfatare un tabù che esisteva da molto tempo. Per l’Italia è il quarto oro che proviene dall’atletica. Un riconoscimento importante per l’intero movimento dell’atletica leggera azzurra che, grazie alla spedizione nipponica, si afferma tra i più forti al mondo.

“Oggi è il mio compleanno. Sacrifici ripagati”

La marciatrice mottolese ai microfoni di Rai Sport, ha così commentato il suo trionfo: “Adesso penso che andrò a rivedere questa gara. Oggi è il giorno del mio compleanno e volevo che i sacrifici fossero ripagati. Negli ultimi 5 chilometri ho sentito tutta l’energia dentro per andare avanti, la spinta di tutte le persone che mi hanno sostenuto e che mi hanno dato la forza. Dopo la Coppa Europa a maggio sono stata ferma 40 giorni. Ma ogni giorno ho pianto. Era impensabile essere qui, avevo paura di rinunciare a questa gara. Ne è valsa la pena“. E poi ha aggiunto: “Ora ho voglia di sentire l’inno, Stano mi ha fatto venire i brividi, mi ha dato una grande carica. E poi la scia con gli ori di Jacobs e Tamberi, e poi la nazionale di calcio agli Europei. È un periodo magico per l’Italia, Ciao Italia”, conclude con enfasi.