Staffettista inglese sospeso. Le dichiarazioni di Jacobs che tornerà a gareggiare nel 2022

Staffettista inglese sospeso: ecco come ha reagito Marcell Jacobs alla notizia. E’ di ieri la notizia in base alla quale l’Athletics Integrity Unity ha sospeso 4 atleti perchè sospettati di aver fatto uso di doping, tra cui il britannico Chijindu Ujah. Qualora la positività dovesse essere confermata, la Gran Bretagna perderebbe la medaglia d’argento conquistata nella staffetta 4×100 a Tokyo, a vantaggio del Canada.

Staffettista inglese sospeso: le dichiarazioni di Jacobs

Il neo campione olimpico dei cento metri e della staffetta 4×100, ha reagito così, su Rai Uno, alla notizia della sospensione dei colleghi dicendo: “Le accuse e i dubbi su di me non mi hanno toccato perché so tutti i sacrifici che ho fatto. Credo però che qualcuno dovrebbe guardare quello che hanno in casa prima di attaccare. Pochi giorni fa dicevano tante cose su di me mentre ora l’accusa è per uno staffettista britannico”. Il velocista ha poi annunciato che tornerà a competere nel 2022, anche a causa di alcuni problemi fisici. Di conseguenza salterà la prossima Diamond League. Jacobs ha così commentato la sua decisione: “Non è una decisione semplice, ma arrivi a un punto in cui capisci che questo è solo un punto di partenza e il prossimo anno ci sono appuntamenti importanti e io voglio arrivare al top del top e ho bisogno di prendere tempo per migliorare su alcuni aspetti che mi mancano. Devo resettare il sistema per ricominciare“.