Dove vedere Diamond League Bruxelles: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 20 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles si disputerà la dodicesima tappa della Diamond League di atletica leggera, l’ultima prima della finale della settimana prossima in programma a Zurigo (8-9 settembre), con molti atleti a caccia degli ultimi punti per la qualificazione. Saranno presenti due azzurri: Filippo Randazzo e Alessia Trost, rispettivamente nel salto in lungo e nel salto in alto.

Oltre ai due italiani, il cast presente nella capitale belga sarà molto importante con lo svedese Armand Duplantis che vorrà provare a fare il record mondiale nel salto in alto, l’olandese Sifan Hassan (due ori a Tokyo (5000 e 10.000, più il bronzo nei 1500) che disputerà la gara del miglio. Molto interessante anche la sfida nella velocità tra la statunitense Sha’Carri Richardson, Christine Mboma (Namibia), Shericka Jackson (con la giamaicana tre volte sul podio a Tokyo) e la campionessa del mondo Dina Asher-Smith (Gran Bretagna).

Nei 100 metri maschili, l’americano Trayvon Bromell (delusione delle Olimpiadi) vuole riscattarsi e dovrà farlo contro il connazionale argento a cinque cerchi Fred Kerley, l’altro statunitense Michael Norman e il sudafricano Akani Simbine. Nei 400 ostacoli (assente lo svedese Karsten Warholm) invece presente la medaglia di bronzo a Tokyo, ovvero il brasiliano Alison Dos Santos; infine insieme alla Trost (salto in alto), presenti la medaglia d’oro Olimpica Mariya Lasitskene (Russia), l’australiana (argento) Nicola McDermott e l’ucraina di bronzo Yaroslava Mahuchikh.

Dove vedere Diamond League Bruxelles

Il meeting di Bruxelles, undicesima tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky) a partire dalle ore 20, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini.

Per gli abbonati di Sky, il meeting monegasco sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV.

Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sulle reti Rai.

