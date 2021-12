Atletica: il 31 dicembre ultima gara dell’anno con la classica BOclassic

Come di consueto l’ultima gara dell’anno per l’atletica è la BOclassic Alto Adige. Il 31 dicembre, nella gara giunta alla 47esima edizione, gli atleti si contenderanno la vittoria nel centro storico di Bolzano.

I big azzurri presenti al via

Attesi due big del mezzofondo come Eyob Faniel e Yeman Crippa nella gara maschile di dieci chilometri. Tra le donne, chiamate invece ad affrontare i cinque chilometri sulle strade del circuito cittadino, al via Nadia Battocletti che recentemente ha firmato un altro trionfo agli Europei di cross, il terzo consecutivo nella gara di Dublino con le under 23.

Il programma dell’evento

Confermato il programma dell’evento organizzato dall’associazione Läufer Club Bozen Raiffeisen, che anche quest’anno potrà fregiarsi della World Athletics Label. Alle ore 15 avrà inizio la gara élite femminile con quattro giri del circuito di 1,250 km per un totale di 5 chilometri. Favorita la vincitrice del 2019 (e anche 2020), la keniana Margaret Kipkemboi, che con un tempo di 15:30 detiene anche il record della manifestazione assieme ad Agnes Tirop, scomparsa lo scorso ottobre. Per la gara élite maschile partenza alle ore 15.30 e dovranno essere percorsi otto giri per una distanza di 10 chilometri. L’uomo da battere sarà l’etiope Muktar Edris, due volte campione del mondo dei 5000 metri, che ha già collezionato tre successi alla BOclassic nel 2014, 2016 e 2017.