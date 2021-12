Europei Cross di Dublino: Battocletti oro U23

Nadia Battocletti, campionessa d’Europa under 23 nel cross dopo due titoli consecutivi da under 20. E la festa azzurra agli Europei di Dublino si estende anche alla squadra U23 delle donne che centra un oro storico, mai vinto in passato agli EuroCross da nessun team femminile italiano: merito del sesto posto di Anna Arnaudo e dell’undicesimo di Giovanna Selva, poi arrivano Sara Nestola 33esima, Ludovica Cavalli 36esima, Michela Moretton 48esima. Tutte lì, lei e le avversari più temibili. Una accanto all’altra. Battocletti rischia il meno possibile, si trova nelle ultime battute a fare fronte all’offensiva della Lukan, il duello decisivo tra le due grandi amiche e rivali, l’azzurra e la slovena. Nel momento decisivo, a poche centinaia di metri dal traguardo Nadia Battocletti da l’affondo per la vittoria.

Le parole della Battocletti dopo l’oro

E’ il coronamento di una stagione eccezionale con il settimo posto nei 5000 metri alle Olimpiadi di Tokyo: “l’esperienza dei Giochi Olimpici mi ha dato consapevolezza, del 2021 oltre alle medaglie, resta soprattutto la certezza di essere cresciuta mentalmente, ancora più che fisicamente. Ho smesso di pormi i soliti dubbi, sul fatto di non essermi allenata bene o cose del genere” prosegue specificando: “penso e agisco come un’atleta professionista e non ho più limiti. Non vedo l’ora che arrivi la prossima estate, i Mondiali di Eugene, gli Europei di Monaco di Baviera, per continuare a crescere”.