Dove vedere Diamond League Oslo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio alle ore 17.30 al “Bislett stadion” di Oslo (Norvegia) con il lancio del peso femminile, prenderà il via la sesta tappa della Diamond League, dove purtroppo mancherà il campione Olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, che accusa ancora un problema fisico. Saranno presenti comunque altri due campioni di Tokyo: nei 200 metri il canadese Andrè De Grasse e nel salto con l’asta lo svedese Armand Duplantis.

Due gli atleti azzurri in corsa, ovvero il primatista italiano dei 110hs Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) e la campionessa europea Under 23 Dalia Kaddari (Fiamme Oro).

Dove vedere Diamond League Oslo in tv e streaming

Il meeting di Oslo, sesta tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch.206 del decoder Sky) a partire dalle ore 20, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e il commento tecnico all’ex atleta Stefano Baldini.

Per gli abbonati di Sky, il meeting svedese sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV.

Il meeting norvegese si potrà seguire anche in chiaro su Rai 3 (dalle ore 20), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay: telecronaca di Franco Bragagna e il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Trilli.

Diamond League Oslo, il programma del meeting

17.31: Getto del peso (femminile)

17.38: 4×100 (maschile), non valida per la Diamond League

17.50: 4×100 (femminile), non valida per la Diamond League

18.45: Salto con l’asta (maschile)

18.51: Lancio del martello (maschile), non valido per la Diamond League

20.04: 400 metri ostacoli (femminile)

20.14: 400 metri (maschile)

20.15: Salto in lungo (maschile)

20.19: 5000 metri (femminile)

20.39: 100 metri (maschile)

20.44: 200 metri (femminile)

20.48: Lancio del disco (femminile)

20.49: 5000 metri (maschile)

21.13: 110 metri ostacoli

21.25: 800 metri (femminile)

21.38: 400 metri ostacoli (maschile)

21.50: Miglio (maschile)

22.07: 4×400 (femminile), non valida per la Diamond League

