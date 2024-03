Maratona di Roma, i nostri runner. Licciardi: "Tutto bello ed emozionante. Questo progetto trasmette i valori dello sport". Venosa: "Un percorso unico. Grazie a Maratoneta SuperNews!"

Micaela Licciardi e Francesco Venosa sono stati i due runner che hanno corso la maratona di Roma per la nostra testata, in virtù del progetto Maratoneta SuperNews. A fine gara abbiamo raccolto le loro emozioni e sensazioni, dopo aver percorso i 42 chilometri per le strade della Capitale.

Le espressioni di soddisfazione dei nostri protagonisti della seconda edizione di Maratoneta SuperNews sono facilmente riconoscibili dall'immagine qui sopra. La foto è stata scattata pochi istanti dopo il termine della loro performance alla maratona di Roma, una gara che mette alla prova corpo e mente. Micaela (a destra), Francesco e Francesca (a sinistra) l'hanno percorsa tutta e a fine corsa ci hanno raccontato le loro sensazioni. Se con la testimonial Francesca Battista abbiamo parlato in questo articolo, qui leggiamo quali sono state le emozioni dei runner Micaela Licciardi e Francesco Venosa.

Micaela Licciardi: "Sono riuscita ad avere la mia rivincita dopo l'anno scorso"

Micaela ha chiuso la maratona in con il tempo di 3:53:01 (posizione generale 2615 su 15194).

Nella tua precedente Maratona di Roma hai avuto dei problemi durante la gara. Com'è andata invece quest'anno la tua 42 km?

Nella mia precedente maratona sono voluta partire lo stesso nonostante la febbre ed ovviamente non sono riuscita a concluderla. Non mi sono persa d'animo, però, e quest'anno sono riuscita ad avere la mia rivincita, me la sono goduta tantissimo. Oggi (domenica, ndr) poi è stata una giornata meravigliosa, forse un po' troppo caldo, ma nonostante le difficoltà del percorso e della temperatura lungo il percorso c'erano tante persone a me care che mi hano spinto e dato la carca giusta. È stato veramente bello ed emozionante.

Cosa ne pensi del progetto di Maratoneta SuperNews? Lo consiglieresti ad altri tuoi colleghi runner?

Assolutamente si, consiglierei a tutti i miei colleghi runner questo progetto perché penso sia veramente bello cercare di trasmettere l'importanza, la gioia e tutte le emozioni che riesce a dare questo sport. Anche soltanto ad ispirare qualcuno ad inziiare o ricominciare, ricordando quelle che sono tutte le emozioni meravigliose che questo sport riesce a regalarci.

Francesco Venosa: "Roma ti regala emozioni uniche. Grazie a SuperNews per questa possibilità"

Francesco ha chiuso la maratona con il tempo di 3:20:08 (posizione generale 804 su 15194).

Non è la tua prima Maratona di Roma: come sono cambiate le emozioni e sensazioni da una corsa capitolina all'altra?

Ogni maratona è a sé, unica e irripetibile, ma Roma ti regala sempre delle emozioni che sono difficili da trovare in altre città. Abbiamo corso attraverso un percorso pieno di storia e bellezza, poi la partenza e l'arrivo in via dei Fori Imperiali è qualcosa di magico.

Cosa ne pensi del progetto di Maratoneta SuperNews? Lo consiglieresti ad altri tuoi colleghi runner?

Il progetto mi ha entusiasmato dal primo momento, sicuramente lo consiglio a tutti i miei colleghi runner. Grazie a Maratoneta SuperNews che mi ha dato la possibilità di poter correre la Maratona di Roma e promuovere questo sport che ti regala emozioni uniche.