Covid-19 e basket, la palestra diventa centro vaccinale

Da ormai un anno lottiamo contro il Covid-19, il temutissimo virus che ha messo in ginocchio l’intero pianeta. Dal mondo della ristorazione, a quello sportivo, il virus ha creato enormi danni, con la società che fatica a trovare una via di fuga. Ora in Italia si cerca di capire come impostare al meglio la campagna vaccinale per riuscire a vaccinare più persone possibili.

A proposito della campagna vaccinale contro il Covid-19 rientra il basket e il Blue Lizard Basket Capri femminile. Come scritto da “Il Mattino“, infatti, il famoso campo di basket di Palazzo a mare di Marina Grande è stato trasformato in un centro vaccinazioni anti-Covid. Per questo motivo l’intero campo sarà off-limits sia per le partite sia per gli allenamenti. Tutti d’accordo con la decisione comunale di usare la più grande struttura al coperto dell’isola, in modo da garantire una maggior copertura di vaccini il prima possibile per i propri cittadini.

Covid-19, il Blue Lizard Capri femminile si trasferisce a Napoli

Un gesto, quello della giunta di Capri, per garantire la salute pubblica dei propri cittadini. Chiaramente la squadra di basket femminile non resterà senza palazzetto sportivo. Il sindaco Marino Lembo ha infatti messo a disposizione dei fondi a disposizione della società, in modo da contribuire all’iscrizione della squadra femminile al campionato. Come scritto, inoltre, dal quotidiano “Il Mattino“, si è deciso il trasferimento a Napoli del club presieduto da Marina Schiano, moglie dell’ex sindaco di Capri, Costantino Federico. Le partite in casa saranno giocate al PalaVesuvio di Ponticelli, totalmente ristrutturato e rimodernato durante la presidenza Fip di Manfredo Fucile.

A causa della Pandemia il campionato inizierà con ritardo il 7 Marzo e terminerà il 30 Maggio. Da qui si designerà la squadra che parteciperà alla successiva fase per la promozione in A2. Nel girone oltre a Blue Lizard Basket Capri, ci sono Basilia Basket Potenza, Salerno Basket 92, Catanzaro Centro Basket, Pol. Battipagliese, Azzurra Cercola, Pol. Nuova Matteotti Corato e Ad Maiora Taranto