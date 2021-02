LeBron James si ribella e afferma ” non starò mai zitto contro le ingiustizie”

LeBron James campione del Los Angeles Lakers , risponde a Zlatan Ibrahimovic, che lo aveva accusato di parlare di politica , nonostante parlare di questo argomento non rientri nelle sue competenze, lui controbatte cosi :

” Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie sociali , e non mi limiterò a parlare solo di sport. Mi batterò per la mia gente , contro il razzismo, le ingiustizie sociali, problematiche elettorali. Sono consapevole che la mia voce ha un certo peso , una certa importanza e per questo mi farò portavoce del razzismo e dell’uguaglianza”.

Ibrahimovic si scaglia contro LeBron James dicendogli “non puoi parlere di politica non ti compete”

L’attaccante del Milan Ibra si era rivolto ai giocatori e si era raccomandato di non fare politica , in particolare si era rivolto al campione di NBA dei Los Angeles Lakers, Lebron James, chiedendo di interrompere il suo attivismo in difesa della sua gente. Ibrahimovic aggiunge ” LeBron è fenomenale in quello che fa , ma non mi piace quando la gente che raggiunge un certo status parla di politica. Accontentati di quello che sai fare meglio , il resto non mi sembra cosi buono”.

La replica del campione dei Los Angeles Lakers non si è fatta attendere : ” Mai penserò solo allo sport”

LeBron risponde che per lui non è sufficente vincere solo titoli come atleta , perchè essendo coinvolto nel movimento “black live matters” è gratificante per me ispirare la gente e responsabilizzarle. Non sono sono d’accordo con lui, poi aggiunge ” mi meraviglia che lui mi critichi per quello che faccio, quando lui nel 2018 parlava di razzismo in Svezia, per via del suo cognome e origini”.



“Io mi occupo di una scuola con più di 300 bambini in Ohio, loro hanno bisogno della mia voce e mai poi mai penserò solo allo sport , con la posizione che ricopro la mia voce avrà maggiore potenza. Per molto tempo la società ci ha ritenuti solo capaci di lanciare una palla, colpire con una mazza da baseball una palla , quello era il nostro compito, e non ci era permesso di parlare di altre cose al di fuori dello sport che facevamo. Ora non sarà piu così . Non sarà cosi per ancora molto tempo”.