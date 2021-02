Milan, Zlatan Ibrahimovic: ecco tutti i gol nei derby in carriera

Zlatan Ibrahimovic, dichiarato l’uomo derby in 4 campionati divenuto un vero e proprio protagonista. Nel 2006 con il passaggio all’Inter inizia a masticare importanti sfide a San Siro con un gol all’andata e uno al ritorno ai rossoneri. Contro quest’ultimi, nei tre successivi derby, si limita a confezionare 2 assist senza andare a rete. Bilancio nei derby da giocatore dell’Inter, dunque: 2 gol e 2 assist in 5 presenze. Nella stagione 2009-10 Zlatan Ibrahimovic, con il Barça, amplia il suo lavoro. Gol decisivo, nel suo primo derby cittadino, all’Espanyol (1-0) contro cui viene inserito in campo per soli 7′ nella gara di ritorno terminata 0-0. Dopo l’esperienza l’attaccante torna a Milano, questa volta per vestire i colori rossoneri: nel suo primo derby da ex segna un gol importante: Inter-Milan 0-1.

Zlatan Ibrahimovic: notevoli risultati in Coppa Italia

La gara di ritorno la salterà per squalifica, nonostante ciò lo porterà a vincere lo scudetto. Il bilancio dei successivi derby giocati al Meazza supera la media di un gol a partita. Sono 2 i gol nelle 2 sconfitte del 2011-12, 1 nel suo unico derby della passata stagione e doppietta nel match di andata del campionato. Importante il risultato in Supercoppa Italiana post-scudetto, andando a segno nel quarto di finale dell’edizione della Coppa Italia. Il bilancio dei derby giocati al Milan, sono: 8 gol e un assist in 7 presenze.

Zlatan ha giocato anche in Francia, Inghilterra e MLS. A Manchester si presenta con 1 gol nel suo primo derby contro il City terminando 2-1 per i Citizens. Nei 6 derby disputati a Los Angeles compie in totale 9 reti. Una sentenza, messa in chiaro già nella sua partita d’esordio negli States, quando entrando al 71′ con i Galaxy sotto 1-3 a Los Angeles, dopo appena sei minuti si presentò guidando un’epica rimonta.

I 21 gol dell’attaccante

Serie A 2006-07: Milan-INTER 3-4

Serie A 2006-07: INTER-Milan 2-1

Liga 2009-10: BARCELLONA-Espanyol 1-0

Serie A 2010-11: Inter-MILAN 0-1

Serie A 2011-12: Inter-MILAN 4-2

Supercoppa Italiana 2011-12: MILAN-Inter 2-1

Premier League 2016-17: MANCHESTER UTD-Manchester City 1-2

MLS 2018: GALAXY-Los Angeles FC 4-3 (doppietta); GALAXY-Los Angeles FC 1-1;

MLS 2019: GALAXY-Los Angeles FC 3-2 (tripletta); Los Angeles FC-GALAXY 3-3

MLS CUP PLAYOFFS 2019: Los Angeles FC-GALAXY 5-3

Serie A 2019-20: Inter-MILAN 4-2

Serie A 2020-21: Inter-MILAN 1-2

Coppa Italia 2020-21, Quarti: Inter-MILAN 2-1