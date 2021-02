Repesa positivo al Covid, ora è in isolamento

Repesa positivo al Covid-19. Ora l’allenatore è in isolamento a Zagabria.

Mentre a Capri il palazzetto sportivo diventa un centro per le vaccinazioni, arrivano brutte notizie arrivano dal mondo del basket. Infatti nelle scorse ora Repesa, allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro, è risultato positivo al Coronavirus.Il tutto è accaduto dopo la sfida di Coppa Italia ed ora si trova in isolamento per capire in che modo si evolverà la situazione. L’allenatore siede sulla panchina di Pesaro dall’estate 2020 e dopo un buon avvio di stagione, ha riportato il club alle FinalEight di Coppa Italia dopo ben 9 anni di assenza.

Repesa positivo al Covid: “Non so come l’ho preso”

L’allenatore, attualmente, si trova in isolamento a Zagabria, in Croazia. Qui lo ha raggiunto Il Resto del Carlino. L’allenatore del Pesaro ha ammesso di non sapere dove ha potuto contrarre il virus: “Non so dove posso averlo preso. Sicuramente ero stanco perché dopo le tre partite di coppa Italia ho preso la macchina e sono andato a Zagabria: ho guidato per una decina di ore. Poi ho girato. Sono stato molte ore alla guida ed ero un po’ debilitato. Onestamente non so anche dove mi sono contagiato perché non ho incontrato nessuno“.

Repesa non sta benissimo, come lui stesso ha ammesso. Il tecnico, nella sua lunga intervista al Resto del Carino ha elencato anche i sintomi che hanno preceduto e che lo accompagnano ora in questo periodo: “Un po’ di febbre, un po’ di tosse. Diciamo che non sto benissimo ma spero di uscire presto da questa situazione. Mi sono accorto che non andava bene perché prima della febbre mi è venuto un herpes in un labbro…“.

Il tecnico urlerà dal telefono i propri giocatori, mentre aspetta di negativizzarsi nella sua Zagabria. Ora ci si chiede quando potrà rientrare per spingere la sua squadra ancora verso grandi traguardi: “Rientro con Varese? Non lo so, vediamo perché lo stress di Milano mi ha evidentemente indebolito“.