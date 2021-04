Pozzecco elogia la difesa della sua Dinamo vittoriosa ieri sulla Pallacanestro Reggiana in una stagione sempre più condizionata dalla pandemia e dall’assenza del pubblico all’interno dei palazzetti durante la disputa dei match. Il suo Banco ha trionfato per 89-82 dimostrando solidità e riportando a tre le vittorie consecutive dopo alcuni stop nelle partite precedenti.

Al termine del match Pozzecco ha affermato: “In questo periodo dell’anno è difficile essere freschi mentalmente per avere l’energia giusta e sufficiente ed allenarsi con continuità. Al di là di questo è vero che i ragazzi nel terzo e quarto quarto hanno svolto un lavoro impressionante, specialmente dal punto di vista difensivo”.

Pozzecco elogia la difesa. Le dichiarazioni

Pozzecco ha elogiato così la sua difesa: “Per una squadra come la nostra, che è notoriamente offensiva, credo che sia un ottimo risultato, abbiamo una consapevolezza difensiva mai avuta e in attacco giocatori straordinari, continuerò a ripeterlo all’infinito. Mi dispiace non aver dato spazio a Gandini perché posso assicurarvi che lo meriterebbe sempre, sia lui che Massimo Chessa. Entrambi sono pedine fondamentali di questa squadra. L’apporto di tutti oggi è stato entusiasmante. Treier ha fatto una grande partita, Katic è stato decisivo nei momenti cruciali e poi è vero che io stravedo per Leday ma sono comunque convinto che l’mvp del campionato debba essere Bilan”.