Dinamo Sassari-Olimpia Milano, le parole di Pozzecco

Dinamo Sassari-Olimpia Milano è la sfida in programma domani, mercoledì 14 aprile e sarà valevole per la 27esima giornata della regular season. La palla a due scatterà al PalaSerradimigni alle ore 20.45. Coach Pozzecco ha presentato la sfida in conferenza stampa. Sulla sfida ha affermato: “Giochiamo contro Milano, una sfida che ci vede affrontare una delle migliori squadre d’Europa: abbiamo grande rispetto di quello che stanno facendo in Eurolega“.

Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Pozzecco presenta il match

Pozzecco ha presentato il match della Dinamo contro Milano. In conferenza stampa si è soffermato non solo sull’elogio dell’avversario, visto l’importante cammino in Eurolega, ma anche su un loro giocatore. Stiamo parlando nello specifico di Datome. Al riguardo ha affermato: “Siamo consapevoli di giocare contro una squadra fatta da giocatori di altissimo livello, io adoro Rodriguez ma gli altri non sono da meno. Giocatori che hanno vinto a livello europeo come Datome e Hines. Hanno uno staff pazzesco, uno dei migliori allenatori del mondo ed è quasi banale elencare le varie virtù dell’Olimpia“.

Appuntamento alle 20.45 quando con lo scattare della palla a due si scoprirà chi tra i due roster riuscirà ad avere la meglio in quest’importante sfida valevole per il campionato italiano di Serie A di basket.