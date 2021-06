Belinelli non parteciperà al Preolimpico con la Nazionale. Ecco perchè.

Belinelli non parteciperà al Preolimpico con la Nazionale di basket italiana. Il gigante cestista italiano, dopo 13 stagioni trascorse nell’NBA, è tornato in Italia. Il suo ritorno, però, è stato dolce a metà. Infatti, se da un lato si è laureato campione d’Italia con la sua Virtus Bologna, dall’altro sta vivendo un periodo non al top della condizione fisica. Problemi fisici che lo hanno portato a prendere la decisione di non partecipare al torneo, che, in caso di vittoria, assicura la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo.

Belinelli annuncia che non sarà al Preolimpico: il comunicato ufficiale

Il 35enne ha diramato un comunicato in cui ha spiegato la sua decisione: “Purtroppo questa estate non sarò in Nazionale. La stagione per me a livello fisico è stata molto impegnativa, sono arrivato alla Virtus a dicembre a campionato iniziato, senza il training camp che per noi giocatori è la fase fondamentale per preparare la stagione. Ho lavorato sodo per inserirmi in squadra e trovare il ritmo partita, anche accelerando i tempi. Questo mi ha portato a finire la stagione con diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo per forza fermarmi per un periodo e poi riprendere con un lavoro mirato durante l’estate che mi permetta di essere al 100% a settembre. Ho parlato con il Presidente Petrucci, lui sa che questo non è un addio all’Azzurro. Il mio attaccamento alla maglia della Nazionale è sempre stato forte e sosterrò in ogni modo i ragazzi durante il torneo Preolimpico“, ha assicurato il Beli.