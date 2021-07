Basket, Italia alle Olimpiadi. Sacchetti chiamerà i veterani Nba?

L’Italia del basket ha vinto e convinto nella finale contro la Serbia, valevole per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Era da 17 anni che la Nazionale azzurra non prendeva parte alla manifestazione sportiva più importante. L’ha fatto qualificandosi non certamente con i favori del pronostico. Il segreto? Un gruppo giovane, unito e voglioso di stupire. La ricetta perfetta per battere un’esperta Serbia. Il girone dell’Italia è il B e non è per niente proibitivo: Germania, Nigeria e Australia. Insomma il passaggio ai quarti del torneo è possibile. Soprattutto se nel gruppo del preolimpico erano assenti 3 dei capisaldi dell’Italbasket: Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Luigi Datome. Il rebus che ora il coach Meo Sacchetti dovrà risolvere sarà se confermare il gruppo giovane ed entusiasta visto fino a questo momento, che vede pochi elementi di esperienza ma tanta sfacciataggine, o sacrificare qualcuno per reintegrare i veterani.

Olimpiadi Basket: perché i veterani hanno rifiutato l’Italia nel preolimpico

I motivi sono diversi. Il più giustificabile è proprio il Gallo, impegnato nei playoff di Nba. Quando aveva firmato con Atlanta era convinto di essere arrivato in una contender ma nessuno si aspettava che lo fossero già dal primo anno. Per quanto riguarda Belinelli e Datome il motivo è legato alla stanchezza accumulata dopo una lunga stagione. L’età per i due comincia ad avanzare ma rifiutare così alla Nazionale non è stato un gran gesto. Subito dopo la vittoria con la Serbia ha parlato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, che ha affermato: “Gallinari, Belinelli e Datome? Sono disponibile su tutti. Ma dipende dall’allenatore, è lui che decide”. A proposito anche il coach Meo Sacchetti si è espresso, riferendosi però solo al Gallo: “Gallinari? Non è il momento di parlarne. Prima festeggiamo con questo gruppo, poi faremo le valutazioni del caso”.