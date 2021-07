Rai2 o Eurosport? Dove vedere Italia Nigeria basket: diretta tv e streaming Olimpiadi

Dove vedere Italia Nigeria basket Olimpiadi in tv. Dopo la vittoria in rimonta sulla Germania, trascinati da un sontuoso Danilo Gallinari, l’Italia hanno perso 83-86 contro l’Australia. Un’altra grande prestazione per i ragazzi di Meo Sacchetti, ma la superiorità degli australiani è emersa nella parte finale della gara. L’ultimo avversario da affrontare del girone B è la Nigeria, la cenerentola del gruppo. Con la vittoria della Germania sugli africani, diventa obbligatorio vincere per puntare a un buon sorteggio ai quarti. Infatti per ogni girone passano le prime due più le due migliori terze. Per determinare il tabellone della fase finale ci sarà un sorteggio dove in un’urna verranno inserite le prime e la migliore seconda, mentre nell’urna restante le altre 4 squadre. Al sorteggio inoltre non si potrà pescare ai quarti un avversario già affrontato ai gironi. Ecco perché, le possibilità per gli Azzurri sono buone, vista la sconfitta del Dream Team Usa contro la Francia nella prima giornata che, con ogni probabilità, chiuderà prima nel gruppo A.

Quando si gioca Italia-Nigeria, terza giornata girone B basket Olimpiadi

La partita tra Italia-Nigeria si disputerà sabato 31 luglio 2021 alle ore 06:30 (ore 13:30 locali). Gli uomini a disposizione del ct Meo Sacchetti sono:Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Michele Vitali.

Rai 2 o Eurosport? Ecco dove vedere Italia Nigeria basket Olimpiadi in diretta tv e streaming

La partita Italia-Nigeria sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non ci sarà quindi la copertura dei canali Sky dedicati a Eurosport (210 e 211). Ma sarà invece possibile vederla con un abbonamento a Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sempre in streaming sarà possibile vedere il match su Discovery+, disponibile anche sottoscrivendo un contratto con Tim, a un costo di 7,99€/mese. La Rai invece, avrà a disposizione 200 ore dei Giochi Olimpici. La trasmissione della partita sarà in diretta in chiaro su Rai 2, secondo canale del digitale terrestre.