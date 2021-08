Sacchetti commenta la vittoria dell’Italia al termine della sfida contro la Nigeria che ha visto la qualificazione degli azzurri dell’Italbasket ai quarti di finale in queste Olimpiadi di Tokyo 2020. Una sfida del tutto altalenante che ha visto gli azzurri partire forte, per poi ridimensionarsi e riprendersi nell’ultimo quarto del match.

Sacchetti commenta la vittoria dell’Italia. Le dichiarazioni

Il coach Meo Sacchetti è soddisfatto della prestazione degli azzurri che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Tokyo 2020.

Ai microfoni di Sportando, Meo Sacchetti ha affermato: “Onestamente non volevamo finire la partita e aspettare un eventuale risultato dell’altra sfida, per decidere se passavamo o non passavamo. Sicuramente i ragazzi sono andati sulle montagne russe. Abbiamo fatto bene, ma abbiamo anche sofferto e all’inizio del quarto quarto il 9-0 di parziale ci ha dato quella fiducia e ce la siamo portata a casa”.

Sacchetti ha poi concluso: “Quando arrivi lì così e vedi che i tuoi ragazzi sono carichi e svegli, non ti arrabbi. Ti arrabbi quando vedi dei giocatori che abbassano la testa. Noi non dobbiamo mai abbassare la testa, anche se sbagliamo dobbiamo andare avanti con la testa alta. Ci portiamo a casa la vittoria, ce la gustiamo e poi pensiamo ai prossimi avversari”.