Dopo la netta vittoria ottenuta contro l’Australia (97-78), gli USA si preparano ad affrontare nella finale di Basket degli Olimpiadi 2021 la Francia, che a sua volta ha battuto la Slovenia (90-89) in un match tiratissimo. USA-Francia, match valido per la finale di pallacanestro degli Olimpiadi 2021, si prospetta un match spettacolare ed emozionante tra due compagini che hanno espresso un ottimo basket nel corso del torneo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su diretta tv in chiaro RAI e streaming? Dove vedere USA-Francia finale Olimpiadi 2021.

Diretta tv in chiaro RAI e streaming gratis ? Dove vedere USA-Francia finale Olimpiadi 2021

USA-Francia, match valido come finale olimpica di Pallacanestro, si giocherà alla Super Aitama Arena di Tokyo sabato 7 agosto alle ore 13:00 italiane. I precedenti di USA-Francia sono favorevoli agli americani (3 vittorie contro le 2 francesi, ndr) ma, nelle ultime due partite giocate (Quarti di Finale Mondiali in Cina e Fase a girone dei Giochi olimpici a Tokyo 2020), hanno avuto la meglio i francesi. La finale di Basket degli Olimpiadi, USA-Francia, verrà trasmessa LIVE sui canali Eurosport presenti nella piattaforma Dazn e in streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery+. Il programma della RAI al momento non prevede la trasmissione dell’evento, salvo cambiamenti del palinsesto. Non è disponibile quindi per questo match né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro RAI.

