Svelata la prossima sede delle Final Eight

Final Eight: svelato il luogo della prossima edizione. Dopo la vittoria della Supercoppa di Lega ad opera della Virtus Bologna, il campionato 2021/2022 sta per cominciare. Sabato infatti andrà in scena il primo anticipo tra Gevi Napoli e Olimpia Milano. E nel corso della presentazione il presidente della Lega Basket di seria A, ha annunciato il posto dove si disputeranno le gare valide per l’aggiudicazione della Coppa.

Final Eight: ecco dove si giocherà

Il presidente Umberto Gandini, nel corso della conferenza stampa, ha detto che la prossima finale delle Final Eight si disputerà a Pesaro. E quindi nella stessa città in cui si aggiudicò l’ edizione della Coppa Italia 2020 prima del dilagare della pandemia, che portò alla sospensione della regular season e all’adozione delle drastiche misure anticontagio. L’edizione ventura, però, presenterà una novità. Le partite infatti si giocheranno in quattro giorni e non in cinque visto che i quarti si disputeranno mercoledì e giovedì mentre le finali sabato e domenica. Quindi il venerdì sarà un giorno di riposo. I match tra le prime otto qualificate del girone di andata andranno in scena dal 16 al 20 febbraio 2022. Il sindaco della città, Ricci, ha voluto ringraziare il presidente Gandini rilasciando all’ANSA queste dichiarazioni: “Sabato a Bologna, in occasione della SuperCoppa, ho incontrato il presidente Gandini per parlare di questa opportunità. Lo ringrazio per la fiducia che ci ha dimostrato“.