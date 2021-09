Lega Basket seria A: la Virtus Bologna vince la Supercoppa italiana

Virtus Bologna, Supercoppa: la squadra felsinea, orfana di Nicco Mannion vince anche la Supercoppa. Dopo lo scudetto di giugno, ha ancora la meglio nello scontro fra titani contro l’Olimpia Milano. La finale, giocata nei giorni scorsi, è stata nel segno di Alessandro Pajola. Il cestista anconetano, infatti è stato autore di ben 14 punti, exploit che gli è valso il titolo di miglior giocatore della Supercoppa della Seria A di basket 2021.

Virtus Bologna, Supercoppa: Olimpia Armani Milano piegata 90-84.

La Virtus Bologna si conferma regina dell’Italia del basket. Mettendo a segno una storica doppietta, la formazione di Scariolo regala un altro dispiacere ai milanesi. Tra le fila dell’Olimpia deve essere menzionata la prestazione magistrale di Sergio Rodriguez e di Shields, autori rispettivamente di 17 e 19 punti. Significativo anche l’apporto di Nicolo Melli che ha messo il suo contrassegno a 10 punti e 10 rimbalzi. Tra i bolognesi, oltre a Pajola, brilla anche Mouhammadou Jaiteh, che ha impresso un’impronta decisiva al match con 18 punti. Nel complesso la partita, nelle fasi iniziali, è stata più che dominata dai bolognesi. I biancorossi hanno messo il turbo nel secondo tempo con Rodriguez. Ma alla fine la rimonta non è stata possibile, a nulla valendo il time out chiamato da Messina sul 10-2.

Scariolo: “Partire bene è una grande iniezione di fiducia”

L’allenatore della Virtus è più che raggiante per il suo primo trofeo di questa stagione. Ai giornalisti ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate da Sky Sport: “Partire bene è una grande iniezione di fiducia ma siamo solo all’inizio di un cammino. Gran merito ai giocatori, che hanno lavorato benissimo in questo primo mese. Ma restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare in vista dell’inizio del campionato”.