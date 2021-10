Marco Belinelli: “Non aver vinto con la Nazionale è un dispiacere”

Il capitano della Virtus Bologna, Marco Belinelli, si è raccontato alle pagine del Corriere del Trentino. In particolar modo ha svelato alcune sue emozioni provate nell’arco della carriera, che lo ha visto militare pure nella NBA. Parlando del titolo vinto oltreoceano lo ha definito “un sogno”. Ma le sue attenzioni sono andate anche al presente italiano in cui, recentemente, si è laureato campione d’Italia con la sua Virtus. Società che gli ha consentito di vincere anche una Supercoppa di Lega, nell’eterno scontro contro l’Olimpia Milano.

Belinelli: “Le vittorie fanno bene allo spirito”

L’ex cestista della NBA ha parlato del momento che sta vivendo a Bologna e della Supercoppa vinta da poco: “Siamo partiti col piede giusto ma sappiamo che gli obiettivi sono altri. Le vittorie fanno bene per lo spirito ma ora si comincia a fare sul serio e tutti saranno carichissimi quando ci affronteranno per dimostrare il loro valore”. Si è detto anche orgoglioso per il titolo di capitano: “Mi riempie d’orgoglio avere questo ruolo e aver vinto dà un valore in più. Però davanti a noi abbiamo tanti obiettivi importanti…”.

Il capitano della Virtus Bologna:”Vincere accanto alla famiglia è sempre qualcosa di favoloso”

Beli ha rivelato alcune delle emozioni provate nella carriera tra USA e Italia. E sulle vittorie ha affermato che: “Tutte sono emozionanti perché rappresentano il coronamento dei sacrifici fatti durante l’anno per raggiungere un obiettivo. Il titolo NBA è stato un sogno, ma anche lo scudetto conquistato a giugno con la Virtus così inaspettato seppur voluto. Sono arrivato a dicembre e vincere subito avendo vicino mia moglie, la mia famiglia e gli amici di sempre è sempre qualcosa di favoloso”. E dedicando un pensiero alla Nazionale di basket: “ Non aver vinto con la Nazionale è un dispiacere, a volte ci penso e fa male. Posso andare a testa alta perchè ho sempre dato tutto e vedere l’Italia la scorsa estate qualificarsi e giocare le Olimpiadi è stato un piacere“.