Basket, Russia-Italia: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2023

L’Italbasket del ct Romeo Sacchetti torna in campo e lo farà alla Yubileyniy Sport Complex di San Pietroburgo venerdì 26 novembre alle ore 17 (le 19 locali) nel match contro la Russia, valevole per la prima giornata delle Qualificazioni Mondiali 2023 gruppo H.

Le altre due squadre presenti nel raggruppamento sono Islanda e Olanda, con quest’ultima che saranno i prossimi avversari, lunedì 29 novembre (al Forum di Assago, ore 20.45). L’Italia tornerà poi in campo il 24 e il 27 febbraio 2022, quando affronterà l’Islanda in due match di “andata e ritorno” con sedi ancora da definire.

Gruppi Qualificazioni Mondiali 2023

GIRONE A – Serbia, Lettonia, Belgio, Slovacchia

GIRONE B – Grecia, Turchia, Gran Bretagna, Bielorussia,

GIRONE C – Slovenia, Croazia, Finlandia, Svezia

GIRONE D – Germania, Polonia, Israele, Estonia

GIRONE E – Francia, Montenegro, Ungheria, Portogallo

GIRONE F – Lituania, Repubblica Ceca, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria

GIRONE G – Spagna, Ucraina, Georgia, Macedonia del Nord

GIRONE H – Italia, Russia, Olanda, Islanda

Italia, i 16 convocati

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#35 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#52 Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Dove vedere Russia-Italia in tv e streaming

Il match tra Russia-Italia, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Sarà possibile seguire lo streaming anche su livebasketball.tv (piattaforma della FIBA a pagamento)

1 dicembre 2020, Russia-Italia 66-70: gli highlights Qualificazione Euro 2022