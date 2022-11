Dove vedere Olimpia Milano-Anadolu Efes, streaming e diretta TV?

Domani sera, 22 Novembre, alle ore 20:30 al Mediolanum Forum di Assago si terrà la sfida Olimpia Milano-Anadolu Efes valevole per la nona giornata della regular season a girone all’italiana di Eurolega. Attualmente le due compagini hanno lo stesso identico record: 3 vittorie e 5 sconfitte. La compagine di Ettore Messina arriva da una striscia di ben 4 sconfitte nella competizione europea, non avendo ancora vinto davanti al loro pubblico. Per i campioni in carica dell’Anadolu invece, nell’ultima partita hanno superato l’ostico Barcellona per 96-86, bloccando una striscia di 3 sconfitte consecutive. Proprio l’anno scorso i due roster si scontrarono al primo turno dei playoff, con la vittoria dei turchi per 3-1 in un round al meglio delle 5 gare. Grandi indisponibili del match saranno da una parte Shavon Shields e dall’altra Shane Larkin, fermi ai box per motivi fisici.

Dove vedere Olimpia Milano-Anadolu Efes in tv e streaming?

La partita di Eurolega tra Olimpia Milano-Anadolu Efes, con orario di inizio alle ore 20:30, sarà visibile su Sky Sport 1, canale 201 del decoder Sky.

Per gli abbonati Sky la partita sarà visibile anche via streaming con il servizio di Sky Go, scaricabile sui principali appstore per guardare il match sui propri dispositivi mobili. Altra alternativa è NOW TV, piattaforma di streaming Sky, che consente di seguire la partita con l’acquisto di un ticket: per la partita singola, mensile o annuale. Questa opzione è disponibile anche per chi non ha un abbonamento Sky.

Olimpia Milano-Anadolu Efes, come tutte le altre sfide di Eurolega, sarà disponibile anche su Eleven Sports. Per vederla basta collegarsi al sito www.elevensport.com, registrarsi ed acquistare uno dei tipi di abbonamento che vi verranno proposti.