Serie A basket, nuovo colpo dall’NBA per l’Olimpia Milano

Non è uno dei momenti più floridi per l’Olimpia Milano, reduce da 4 sconfitte di fila in Eurolega e l’infortunio di Gigi Datome. La compagine guidata da coach Ettore Messina corre ai ripari muovendosi sul mercato, accaparrandosi il francese Timothè Luwawu-Cabarrot.

Chi è Timothé Luwawu-Cabarrot?

Nato a Cannes nel 1995, il lungo Timothé viene scelto al draft NBA del 2016 dai Philadelphia 76ers con la 24esima scelta assoluta. In Pennsylvania ci è rimasto per due annate, totalizzando ben 121 presenze. Poi delle piccole parentesi a Toronto, Oklahoma e Chicago, fino ad arrivare a Brooklyn dove trova la sua realtà più stabile in NBA. Nella stagione 2019-2020 gioca 47 partite con i Nets collezionando 7.8 punti a partita con il 50% dal campo e il 39% da 3. A Brooklyn ci rimane un altro anno, per poi passare la scorsa stagione agli Atlanta Hawks. Al suo collo vanta 2 medaglie d’argento collezionate con la nazionale francese, rispettivamente alle Olimpiadi di Tokyo e agli scorsi Europei. Degna di nota è la sua performance contro l’Italia la scorsa estate, ai quarti di finale dell’Eurobasket, con 13 punti a referto.

Christos Stavropoulos – generale manager dell’Olimpia Milano dice di lui: “E’ un giocatore nel pieno della sua maturità fisica e tecnica, è versatile ed atletico, utile per aiutarci nella causa della nostra squadra”.