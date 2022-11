Dove vedere Panathinaikos-Virtus Bologna, streaming e diretta TV?

Domani, 23 Novembre, alle ore 20:00 all’O.A.C.A. Arena di Atene andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Panathinaikos contro la Virtus Bologna, valevole per la nona giornata della regular season di Eurolega. La squadra di coach Scariolo arriva da due vittorie consecutivi, la prima in casa di Milano e la seconda con 30 punti di scarto contro Valencia, totalizzando un record di 4 vittorie e 4 sconfitte. Faccenda più complicata invece per i greci del Panathinaikos che chiudono la classifica di Eurolega in ultima posizione con appena 2 vittorie in 8 partite.

Per ritrovare l’ultima partita giocata tra le due compagini in Eurolega, dobbiamo tornare indietro addirittura al 5 Maggio del 2002, alla finale di quell’edizione , quando ad imporsi furono i greci per 89-83 diventando campioni d’Europa.

Dove vedere Panathinaikos-Virtus Bologna in TV e streaming?

La partita di Eurolega tra Panathinaikos-Virtus Bologna, con la palla a due alle ore 20:00, sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, canale 201 del digitale Sky, e su Sky Sport Action, canale 206.

Per gli abbonati Sky la partita sarà visibile anche via streaming con il servizio di Sky Go, scaricabile sui principali appstore per guardarla sui propri dispositivi mobili. Altra alternativa è NOW TV, piattaforma di streaming Sky che consente di seguire la partita con l’acquisto di un ticket: per la singola partita, mensile o annuale. NOW TV, a differenza di Sky Go, è disponibile anche per chi non ha un abbonamento Sky.

Panathinaikos-Virtus Bologna, come tutte le altre sfide di Eurolega, sarà disponibile anche su Eleven Sports. Per vederla basta collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed acquistare uno dei tipi di abbonamento che vi verranno proposti.