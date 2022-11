NBA, Indiana Pacers: record storico per Tyrese Haliburton

Gli Indiana Pacers sono la sorpresa più bella di questo inizio di regular season NBA. Alla vigilia di questa stagione erano pronosticati da tutti come una delle squadre che avrebbe adottato il “tanking” per provare l’all-in sulla stella del prossimo draft Victor Wembanyama. Ben presto però, i ragazzi coordinati da Coach Carlisle, hanno sempre più incrementato la consapevolezza nei propri mezzi registrando fino ad ora un record di 12 vittorie e 8 sconfitte, stanziandosi in quarta posizione nella Eastern Conference.

L’incredibile record della stella degli Indiana Pacers, Tyrese Haliburton

In questo inizio di stagione a brillare ad Indianapolis sono in tanti, a partire dai due rookie Bennedict Mathurin (dietro solo a Paolo Banchero nella corsa al Rookie of the Year) e Andrew Nembhard (autore questa notte del game winner in faccia a LeBron James), fino ad arrivare soprattutto a Tyrese Haliburton. Playmaker arrivato da Sacramento nella scorsa stagione con la trade che ha portato in California Sabonis, Tyrese Haliburton è primo in NBA per assist registrandone 12,4 a partita, conditi con 18 punti e 4.5 rimbalzi. Questa notte, con la vittoria allo scadere contro i Lakers, ha scritto un record storico NBA: 40 assist totali in 3 partite con 0 palle perse.