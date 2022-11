Mercato NBA, Los Angeles Lakers: chi sarà la nuova stella?

I Los Angeles Lakers di LeBron James, discussi sul parquet per il loro inizio di stagione catastrofico, si muovono sul mercato NBA sondando il profilo di uno dei giocatori più talentuosi in attività della lega. La sua acquisizione comporterà però una trade con l’obbligo di lasciar andare uno dei giocatori losangelini con il contratto più pesante.

I Los Angeles Lakers mettono le mani su Bradley Beal

Il 3 volte All Star Bradley Beal è il giocatore che fa più gola alla franchigia californiana che, con 3 vittorie in 13 partite, cerca un’identità di squadra. Quello che serve più concretamente non è altro che un vero e proprio tiratore dalla media-lunga distanza, essendo che di stelle ce ne sarebbero già svariate. La guardia classe 1993 è alla sua decima stagione con i Washington Wizards, orfani ormai del loro uomo franchigia John Wall, approdato a Los Angeles sponda Clippers qualche mese fa. In carriera Beal viaggia con 22.1 punti a partita, 4.1 rimbalzi, 4.2 assist e il 50% dal campo.

Come si muoveranno sul mercato NBA

Secondo Chris Haynes, insider NBA, i Los Angeles Lakers prima della trade deadline fissata per il 9 Febbraio prossimo, riusciranno ad escogitare una trade per arrivare a Bradley Beal. Vari rumors che girano rivelano persino l’ufficialità che Beal sarebbe pronto a non esercitare la sua ‘No Trade Clause‘ (clausola esclusiva che lo rende esente da qualsiasi trade) in caso di accordo con la dirigenza Lakers. Difatti è l’unico giocatore NBA in attività ad aver firmato una clausola del genere.

Attualmente il maggior ostacolo di questo colpo di mercato NBA è, però, il suo enorme contratto: posizionandosi come il quarto giocatore NBA più pagato, Bradley Beal guadagna più di 43 mln all’anno, fino ad arrivare a 57 nella stagione 2026-2027.