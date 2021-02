Zenit-Olimpia Milano: streaming e diretta tv? Dove vedere Eurolega

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Sibur Arena di San Pietroburgo, si disputerà il match tra Zenit-Olimpia Milano, valevole per il recupero della quinta giornata di regular season di Eurolega e rinviata già due volte (ottobre e novembre) per l’emergenza Covid-19. In classifica la squadra di Ettore Messina si trova al secondo posto insieme ai russi del CSKA Mosca a 32 punti e viene dalla bella vittoria casalinga di giovedì scorsi sul Maccabi Tel Aviv per 87-68, mentre lo Zenit di coach Xavier Pascual Vives è settimo insieme ai turchi dell’Anadolu Efes con 28 punti e nell’ultimo turno ha vinto di misura (76-75 il finale) sul campo della Stella Rossa Belgrado, fermando una striscia di tre sconfitte consecutive.

Nella storia moderna dell’Eurolega quella odierna sarà la prima sfida in terra russa, visto che nella scorsa stagione questo match non si disputò alla Sibur Arena per lo stop della competizione; gli unici due precedenti sono stati entrambi disputati al Mediolanum Forum, che hanno visto altrettante vittorie dell’Olimpia: 73-72 il 3 gennaio 2020, e 82-76 il 28 gennaio scorso. Gli arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Daniel Hierrezuelo, lo sloveno Matej Boltauzer e il greco Elias Koromilas.

Le due squadre torneranno in campo giovedì 25 con i russi che ospiteranno gli spagnoli del Valencia (ore 18) mentre i lombardi affronteranno in casa (ore 20.45) il Khimki Mosca, fanalino di coda con solo quattro punti.

Dove vedere Zenit-Olimpia Milano: streaming e diretta tv?

Il match valevole per il recupero della quinta giornata di regular season di Eurolega tra Zenit-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore17.45), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.