Italia, ultimo allenamento a Coverciano per gli azzurri: Chiellini in gruppo

ITALIA – ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale azzurra del ct Mancini, Giorgio Chiellini si allena con il gruppo anche se probabilmente non sarà schierato in rosa. Il passo successivo sarà dirigersi verso Londra al Wembley, per la sfida contro l’Austria. Decisione della Uefa, nonostante i dubbi presentati da Draghi a seguito della risalita dei contagi.

Oltre a Chiellini, rimane ancora fuori Florenzi causa infortunio muscolare. La formazione risulta quasi decisa dal ct, ritroveremo Di Lorenzo al posto di Florenzi con Acerbi per Chiellini.

Italia, ultimo allenamento a Coverciano: formazione di Mancini

E’ giunta la fase più ‘calda’ dell’Euro2020, la fase a eliminazione diretta: gli azzurri sono i protagonisti più attesi agli ottavi di finale. Sarà Italia-Austria tra poco più di 24 ore, gli animi iniziano a muoversi. La formazione di Mancini è decisa, ritroveremo Di Lorenzo al posto di Florenzi con Acerbi per Chiellini. In attacco si conferma il tridente Berardi, Immobile e Insigne. Rimane un dubbio tra lo schieramento di Verratti o Locatelli nel mezzo con Jorginho e Barella.

Ad arbitrare Italia-Austria sarà il fischietto esperto di Anthony Taylor, ex guardia carceraria.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

AUSTRIA (4-3-3): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; X. Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautović, Sabitzer. All. Foda