Italia-Austria probabile formazione: Euro2020 fase a eliminazione diretta

Euro2020, Italia-Austria scopriamo la formazione che il ct Roberto Mancini porterà in campo il 26 giugno con calcio di inizio fissato alle ore 21.00, al Wembley a Londra, in Inghilterra. Gruppo A vinto agevolmente per l’Italia, con 7 gol fatti e nessuno subito. Gli azzurri continuano a condurre un percorso in salita, dopo aver battuto il Galles per 1-0 nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Quale sarà la formazione azzurra di Mancini per la prossima sfida? Rimane un dubbio sul centrocampo con Verratti o Locatelli.

Euro2020, Italia-Austria formazione

E’ giunta la fase più ‘calda’ dell’Euro2020, la fase a eliminazione diretta: gli azzurri sono i protagonisti più attesi agli ottavi di finale. La formazione dell’Italia torna alla normalità con i titolari della rosa, un piccolo dubbio sul centrocampo per Mancini. Probabilmente ritroveremo il calciatore del Psg con Locatelli pronto in panchina. Sulla destra Di Lorenzo favorito su Florenzi o Toloi. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le statistiche sul match.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

AUSTRIA (4-3-3): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; X. Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautović, Sabitzer. All. Foda

Statistiche Italia-Austria

Sono 37 in totale i precedenti fra Italia e Austria con 17 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte per gli azzurri. Correndo all’indietro l’ultima sfida tra le due squadre risale al 20 agosto 2008, terminata con un pareggio (2-2). Un Italia imbattuta nelle ultime 30 gare, contro l’Austria potrebbe arrivare la 31esima, sarebbe un record.